Coronavirus: está varada en España y quiere volver para ayudar en el país

Sofía Labadet está varada en España y quiere volver al país para continuar su trabajo en una institución de salud

Catalina Bontempo 13 de abril de 2020 • 20:13

"Mi día a día es desesperante, sobre todo por la angustia de no saber cuándo ni cómo va a terminar la situación", dice a LA NACION Sofía Labadet , una de las 110 personas que conforman el "Grupo de profesionales de la salud argentinxs en España". Ante la pandemia por el coronavirus, el colectivo espera regresar a la Argentina para poder desempeñarse en sus labores sanitarias en el país.

Sofía está varada en España desde principios de marzo. Tiene 28 años, es psicóloga y trabaja en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. En febrero llegó a Granada, España, para formarse en Salud Mental Comunitaria. "Vine para adquirir herramientas para el trabajo en mi residencia y en mi profesión", explica.

Se suponía que iba a ser por dos meses, pero a los 15 días todo se suspendió. "De un día para el otro, mis referentes en el hospital de Granada me llamaron para decirme que no fuera más. Un panorama incierto", recuerda angustiada. "Cuando se declaró el estado de alarma permanecí en Granada unos días, averiguando para volver y ya no había más lugar en los vuelos", cuenta.

En ese momento varios argentinos que se encontraban en situaciones similares, es decir, que estaban en España realizando instancias formativas en instituciones de salud, comenzaron a organizarse a través de WhatsApp. "Empezamos a redactar cartas, que enviamos a las autoridades, como el Ministerio de Salud, Cancillería, e incluso al Presidente, explicando nuestra situación y que estamos acá haciendo cuarentena desde mediados de marzo, sin poder trabajar en España, pero nadie nos respondió", explica Sofía.

Incluso armaron un Instagram para contar su situación y escribieron una carta para ser tenidos en cuenta en los vuelos de repatriación. Pero por el momento, no tienen novedades.

"Muchos piensan que los que quedamos varados viajamos sabiendo cómo era la situación, pero tanto yo como los otros profesionales del grupo lo hicimos antes de que se declarara el estado de emergencia. Viajamos para enriquecernos en nuestra profesión, trabajar, formarnos y volver al país con un crecimiento profesional", afirma Sofía, quien hace una semana viajó a Madrid, a la casa de unos conocidos que "se solidarizaron con la situación". Desde ahí, sigue en contacto con los otros compatriotas que buscan regresar. "Todos necesitamos volver para poder retomar nuestras actividades laborales allá. Acá prima la impotencia por no poder hacer nada", indica.

Al igual que Sofía, hay 120 argentinos en España que esperan volver al país para continuar sus trabajos sanitarios en la Argentina

Su día a día es monótono: "Es estar alerta al celular, a las noticias, al email, esperando una resolución. Por momentos uno se olvida, pero es una tensión constante, sobre todo porque acá no podemos trabajar, no podemos hacer nada de lo que son nuestras funciones en la Argentina".

Su pedido se une al del resto de sus compañeros: "Estamos pidiendo volver al país, necesitamos una fecha de algo, saber qué día podemos volver y cómo, no pedimos mucho más. Entendemos la situación sanitaria actual y las medidas que ha ido tomando el Gobierno. La idea es poder volver tomando todas las preocupaciones e indicaciones y cumplirlas como lo hacemos acá. Tampoco pedimos que nos regalen los pasajes, nosotros los costearíamos. Sabemos que es una situación complicada y queremos volver para ayudar".