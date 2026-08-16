Venezuela anuncia una nueva consulta popular mientras el régimen afirma haber liberado a más de 1000 presos políticos

CARACAS.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado una nueva Consulta Popular Nacional para el 11 de octubre, mientras su gobierno sostiene que 1046 personas detenidas por motivos políticos han sido excarceladas desde enero, una cifra cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

Rodríguez convocó a las comunidades y juntas de condominio a definir los proyectos que serán sometidos a votación, para que los recursos públicos sean destinados a las obras elegidas por los vecinos. “Es una manera también de que consolidemos nuestro camino democrático”, afirmó.

La consulta estaba prevista para el 12 de julio, pero fue postergada tras el doble terremoto del 24 de junio. Durante la actividad, Rodríguez entregó créditos a 157 condominios de El Paraíso, El Recreo y La Candelaria para reparar edificios afectados por los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5. También informó sobre la culminación de trabajos en otras edificaciones de Caracas y supervisó obras de recuperación en viviendas.

Venezuela reafirma su compromiso con la reconciliacion nacional. 1.046

connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 15, 2026

El anuncio se produjo tras la comunicación de una nueva tanda de excarcelaciones de opositores y otros detenidos por razones políticas, en el marco del diálogo entre el gobierno interino y sectores de la oposición con respaldo de Estados Unidos.

“Venezuela reafirma su compromiso con la reconciliación nacional. 1046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, aseguró la mandataria interina en X.

El gobierno informó el viernes que 131 personas habían recuperado la libertad, aunque Foro Penal pudo verificar inicialmente 72. “Podemos confirmar la liberación de 72 presos políticos: 55 hombres y 17 mujeres”, informó su director, Gonzalo Himiob.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó la cifra que brindó Rodríguez y calificó las últimas excarcelaciones como “un paso crucial para el proceso de reconciliación”.

Washington sostiene que el plan de Donald Trump busca estabilizar Venezuela mediante recuperación económica, reconciliación política y una transición pacífica.

🇻🇪🚨 Régimen de Delcy Rodríguez anuncia la excarcelación de 131 presos políticos en Venezuela bajo "medidas alternativas". pic.twitter.com/mNpsBSbKw0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026

Las liberaciones se producen después de contactos entre sectores opositores y el gobierno interino, auspiciados por Estados Unidos. El proceso se inició tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en enero. Rodríguez asumió entonces como presidenta en funciones y posteriormente impulsó una Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, para facilitar la liberación de opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas.

El gobierno rechaza la existencia de “presos políticos” y sostiene que los detenidos fueron encarcelados por conspiraciones contra el Estado. La amnistía fue presentada por Rodríguez como una herramienta para favorecer la convivencia nacional, aunque la oposición y organizaciones civiles reclaman por los derechos humanos y piden que la medida que alcance a todos los detenidos por razones políticas.

Foro Penal informó que 391 personas permanecían detenidas por motivos políticos hasta el 10 de agosto, antes de las últimas excarcelaciones.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció a Trump y sostuvo que la captura de Maduro abrió “el camino para la liberación de todos los presos políticos”.

Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos.



Los abrazo, sí, por esa libertad tan esperada —lo he vivido—. Pero que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias, ni convierte un derecho… — Edmundo González (@EdmundoGU) August 15, 2026

Edmundo González, a quien Machado reivindica como ganador de las presidenciales de 2024, reclamó liberar a quienes aún permanecen detenidos y pidió establecer responsabilidades por las detenciones.“Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos”, escribió González, quien advirtió que esto “no borra los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias, ni convierte un derecho en una concesión”.

“Junto con exigir la libertad de quienes aún permanecen presos, tenemos la permanente tarea de recuperar expedientes y testimonios; escuchar a quienes estuvieron detenidos y a sus familias para preservar la memoria y establecer responsabilidades”, agregó.

Agencias AP y AFP