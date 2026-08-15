Fin del TPS para venezolanos y el ultimátum del gobierno de EE.UU. a los migrantes: “Salgan o serán deportados”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) volvió a recordar por medio de sus canales oficiales el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de 13 países. Esta medida impacta a miles de personas originarias de Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Burma, Somalia y Etiopía. Como consecuencia directa de esta decisión, los ciudadanos de dichas naciones deben abandonar el territorio estadounidense para evitar un proceso formal de deportación.

“Salgan o serán deportados”: fin del TPS para migrantes de Venezuela

A través de sus redes sociales, el DHS advirtió: “La terminación del Estatus de Protección Temporal es ahora efectiva para los siguientes países. Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”.

Fin del Estatus de Protección Temporal para venezolanos en Estados Unidos X/@DHSgov

El gobierno estadounidense busca gestionar esta transición mediante un programa denominado de autodeportación. Según el informe oficial, este plan representa “una oportunidad histórica para que los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos reciban viaje libre de costo”.

La oferta incluye la condonación total de cualquier multa que los individuos acumularon durante su estancia por presencia ilegal. Además, el Departamento de Seguridad Interior otorga un “bono de salida de US$2600 para facilitar su viaje de regreso a su país de origen u otra nación en la que tengan estatus legal a través de la aplicación móvil CBP Home”.

Para migrantes en EE.UU.: CBP Home y la autodeportación

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben completar el trámite digital. El programa establece que, “una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, el ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”. Esta estrategia apunta a agilizar la salida voluntaria de quienes perdieron su cobertura migratoria temporal.

El TPS para ciudadanos de Venezuela fue cancelado tras determinarse que el país ya no cumple con las condiciones para dicha designación Imagen ilustrativa generada con IA

La situación afecta de forma particular a la comunidad venezolana. El Estatus de Protección Temporal para los venezolanos en Estados Unidos nació inicialmente el 8 de marzo de 2021, tras la primera designación oficial del DHS. Posteriormente, las autoridades otorgaron una renovación y extensión en 2023, la cual permitió a miles de ciudadanos permanecer de manera regular en el país. Ahora, con el cierre del programa, el escenario legal cambia de forma drástica para ellos.

Las autoridades estadounidenses instan a los afectados a utilizar la aplicación oficial CBP Home para procesar su retorno. El proceso exige una verificación de antecedentes y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la agencia. Aquellos que ignoren este llamado o decidan permanecer en suelo estadounidense tras el vencimiento de sus plazos enfrentarán procedimientos de deportación ejecutados por las fuerzas de seguridad migratoria.

El gobierno enfatiza que esta vía de salida voluntaria es el mecanismo oficial para evitar complicaciones legales y obtener el beneficio económico prometido. La medida marca un cambio significativo en la política migratoria para estas 13 naciones.

Por qué el 2 de octubre de 2026 es una fecha clave para venezolanos con TPS

No obstante, hay un grupo de venezolanos cuya protección temporal finaliza en octubre próximo. De acuerdo con una notificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), los beneficiarios del TPS que recibieron documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés), Formularios I-797 de Notificaciones de Acción y Formularios I-94 relacionados con el TPS y “emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025, conservarán su autorización de empleo y su documentación será válida hasta el 2 de octubre de 2026, de conformidad con la orden del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitida el 30 de mayo de 2025.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA