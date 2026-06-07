Video: así fue el accidente del avión en República Dominicana que dejó al menos dos muertos

LA ROMANA.- Un avión privado se estrelló y se prendió fuego este domingo a la tarde al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Romana en República Dominicana. Según reportaron medios locales, la aeronave se había declarado en emergencia. En el accidente murieron el piloto y el copiloto.

A través de distintos videos que circularon en redes sociales y que fueron publicados en medios de comunicación dominicanos quedó registró del momento exacto del siniestro.

El momento posterior al accidente del avión privado en República Dominicana

Se trata del avión con matrícula N318JF, modelo GALX el cual había llegado procedente desde Puerto Rico y, tras realizar una recarga de combustible, se prestaba a continuar su viaje hasta la ciudad de Houston, Texas en Estados Unidos.

Sin embargo, según confirmó Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) de República Dominicana, entidad que precisó que está indagando el siniestro junto a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), el piloto solicitó un aterrizaje de emergencia a raíz de un desperfecto cuando el vuelo estaba a 16 millas náuticas de La Romana, según informó Listín Diario.

El momento en que la aeronave impacta contra el suelo en el aeropuerto La Romana en República Dominicana

“La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. No se reportaron pasajeros", acotó la entidad en una nota de prensa.

Los videos muestran el momento en que la aeronave entra en contacto con el suelo, lejos de la pista de aterrizaje, sobre el terreno sin asfaltar. En ese instante, sin la posibilidad de activar el tren de aterrizaje, la aeronave se arrastra sobre el césped, se parte el casco del fuselaje y el combustible se incendia.

El siniestro motivó una rápida respuesta de los servicios de emergencia: tanto bomberos como una ambulancia se prestaron a asistir y buscar sobrevivientes. Sin embargo, el tenor de las llamas provocó una intensa columna de humo, que debió ser sofocada antes de llegar a la cabina de los pilotos.

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