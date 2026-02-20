Video: así fue el momento en el que un camión de gas explotó y provocó la muerte de cuatro personas

El hecho ocurrió en la localidad de Renca, a pocos kilómetros de Santiago, en Chile; el conductor perdió el control del vehículo y, hasta el momento, hay 20 heridos
- 2 minutos de lectura'
Un camión de gas explotó y provocó la muerte de cuatro personas este jueves, en la localidad de Renca, a pocos kilómetros de Santiago de Chile. Las imágenes del hecho quedaron registradas en las cámaras de seguridad que, por la onda expansiva, quedaron derretidas. Además de los fallecidos, hasta el momento se registró un saldo de 20 heridos.
Según detallaron las autoridades del país transandino, el conductor del camión perteneciente a la empresa Gasco perdió el control e impactó contra la barrera de contención en la curva que conecta la ruta cinco con la Autopista General Vázquez, un espacio popularmente conocido como “la ruta de la muerte”.
Junto a él, murieron otras tres personas que aún no fueron identificadas.
Por otro lado, la mitad de los heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital de la zona. Cuatro de ellos con más de la mitad del cuerpo incinerado. En las imágenes puede verse como, luego de la explosión, más de cinco vehículos quedaron atrapados por la nube de gas blanco, sin posibilidad de escapatoria.
Los bomberos que trabajaron en el lugar determinaron que la temperatura que alcanzó la zona al momento de la explosión perforó los 800 grados y el humo provocó una invisibilidad total en casi ocho cuadras a la redonda.
Según publicó BioBio, el exfiscal Rodrigo Ríos indicó que se deberá establecer si hubo negligencia en el cumplimiento de los reglamentos. Por su parte, el general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó “a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector”.
La explosión, en imágenes
