Chile: impresionante explosión de un camión de gas dejó cuatro muertos y 17 heridos

Una explosión de gran magnitud de un camión que transportaba gas provocó el jueves la muerte de al menos cuatro personas y dejó 17 heridos en Santiago, capital de Chile, según informaron las autoridades del país transandino.

Alrededor de las 8 de la mañana, el conductor de un vehículo perdió el control cerca de la localidad de Renca e impactó contra la barrera de contención.

“Tenemos cuatro víctimas fatales, 10 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital”, señaló por la tarde el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Así fue el momento de la explosión en Chile

Sin embargo, con el correr de las horas la cifra personas que tuvieron que recibir hospitalización creció a 17.

Todavía no están claras las causas del accidente, por lo que la autoridades investigan lo ocurrido. La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital, según reportó la agencia AFP.

La explosión dejó una escena desvastadora en una ruta de Chile. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP) RODRIGO ARANGUA - AFP

El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó “a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector”.

Tras el estallido, desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga remarcaron la necesidad de controles permanentes y de una modernización profunda de la infraestructura, según reportó BioBio.

El 90% de la carga de Chile se mueve por camión, de acuerdo con datos de las empresas transportistas chilenas.

Imagen tomada con un dron del sitio donde explotó un camión de gas, en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana de Santiago, Chile. Al menos tres personas muertas y una decena de heridos dejó la explosión de un camión de gas registrada el jueves en una autopista en la comuna de Renca.(Xinhua/Hans Scott/AGENCIAUNO). [e]AGENCIAUNO - XinHua

Tras lo sucedido, la empresa propietaria del camión será investigada. Según publicó el sitio BioBio, el exfiscal Rodrigo Ríos indicó que se deberá establecer si hubo negligencia en el cumplimiento de los reglamentos.

Con información de AFP