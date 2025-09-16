Video: así fue el segundo ataque de Trump contra un buque de narcos venezolanos

El presidente Donald Trump anunció este lunes que el ejército de Estados Unidos atacó otro bote que transportaba droga desde Venezuela. Como resultado, murieron tres personas que iban a bordo de la embarcación.

“El ataque se lanzó mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (un arma mortal que envenena a los estadounidenses) con destino a Estados Unidos”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Y sumó: “Estos cárteles de tráfico de drogas extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, para la política exterior y los intereses vitales. El ataque resultó en tres terroristas masculinos muertos en acción. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.

Trump anuncia tres muertos en nuevo ataque contra lancha con "narcoterroristas de Venezuela"

En diálogo con la prensa, el mandatario estadounidense dijo que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le había mostrado imágenes del segundo ataque.

Consultado acerca de qué pruebas tenía Estados Unidos de que el bote transportaba drogas, Trump respondió: “Tenemos pruebas. Sólo hay que ver la carga que quedó esparcida por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.

Asimismo, insinuó que los ataques militares de Estados Unidos contra presuntos traficantes de drogas en el mar podrían expandirse a tierra. Indicó que el ejército estadounidense está viendo menos embarcaciones en el Caribe desde que realizó el primer ataque a principios de este mes, al tiempo que afirmó que los cárteles todavía están traficando drogas por tierra.

“Les estamos diciendo a los cárteles ahora mismo que también los vamos a frenar”, señaló Trump. “Cuando vengan por tierra, los vamos a parar de la misma manera que paramos los botes... Pero tal vez al hablar un poco de ello, no sucederá. Si no sucede, eso es bueno”, agregó.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, publicó en su cuenta de X que Estados Unidos “los rastreará, matará y desmantelará sus redes en todo nuestro hemisferio, en los momentos y lugares que elijamos”.

La Casa Blanca también publicó un breve video del ataque en redes sociales.

Narco-terrorists are enemies of the United States — actively bringing death to our shores.



We will stop at nothing to defend our homeland and our citizens.



We will track them, kill them, and dismantle their networks throughout our hemisphere — at the times and places of our… https://t.co/abOWXe2afE — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 15, 2025

Trump afirmó que EE.UU. atacó un tercer barco narco

Este martes, Trump aseguró que su país “eliminó” tres embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra lanchas que traficaban droga en el Caribe.

“De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero [ustedes] vieron dos”, sostuvo Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

En ese marco, un periodista le preguntó qué mensaje quería enviar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y Trump precisó: “Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.

Los ataques de los últimos días provocaron un aumento de la tensión incluso a nivel nacional, donde algunos congresistas alegaron que Estados Unidos no se encuentra ante una amenaza directa por parte de Caracas y carece de base legal suficiente para bombardear los buques dado que no son “objetivos militares” y los países involucrados no están en guerra.

Con información de AP y AFP.