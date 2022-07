Video: el momento en el que el exprimer ministro japonés Shinzo Abe recibe un disparo durante un acto de campaña

El exprimer ministro de Japón Shinzo Abe recibió disparo en la espalda en la madrugada del viernes mientras daba un discurso en el marco de un acto político -la ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Nara, al oeste del país-. Según el departamento de bomberos, Abe se encuentra en estado de paro cardiopulmonar.

Para The Associated Press, los funcionarios japoneses a veces utilizan el término para describir situaciones en las que las víctimas ya no están vivas. Oficiales de policías en el lugar, consultados por el mismo medio japonés, confirmaron la detención de un hombre de 42 años bajo sospecha de intento de asesinato.

Tras ser víctima de una herida de bala -se presume que el arma utilizada era una de tipo casera que contenía dos piezas cilíndricas y cinta negra a su alrededor- fue trasladado al Hospital de la Universidad Médica de Kashihara con un helicóptero. Las últimas informaciones indican que su salud es crítica.

El instante en el que Shizno Abe es atacado por la espalda con un arma de fuego

El momento en el que el exprimer ministro japonés recibe un disparo de bala en un acto

El desafortunado hecho ocurrió a las 11.30. Abe (67) exponía desde la calle junto seguidores durante un mitin previo a las elecciones para la cámara alta legislativa -que se llevarán a cabo el próximo domingo-. “Estaba dando un discurso y un hombre llegó desde atrás”, reconstruyó un joven que estuvo en el lugar y habló con AFP.

“El primer disparo sonó como un juguete. Abe no cayó pero luego hubo un fuerte estallido. El segundo disparo fue más visible, se podía ver el estallido y el humo”, agregó. El metraje confirma lo expuesto por el ciudadano nipón. Segundos después, el político se encontraba tirado en el suelo y con sangre en el cuello.

La detención de Tetsuya Yamagami, el hombre que disparó contra el exprimer ministro

Un hombre de 42 años fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato

Luego del revuelo que generó el sonido de los disparos, y como fue antes mencionado, la policía local decidió actuar y derribó al presunto sospechoso por el intento de asesinato del exprimer ministro. Se trata de un hombre de 42 años de edad cuyo nombre, consignó The New York Times, es Tetsuya Yamagami.

El traslado del Abe a un establecimiento hospitalario localizado en la ciudad de Kashihara

El traslado del exprimer ministro japonés a un hospital en Kashihara 1

El traslado del exprimer ministro japonés a un hospital en Kashihara 2

A la espera de una confirmación sobre su estado de salud -que debería de emitirse ya sea desde el establecimiento médico-, diversos referentes políticos enviaron sus mejores deseos. “Estados Unidos está triste y conmocionado por el tiroteo”, sostuvo el embajador estadounidense Rahm Emanuel.

Mientras tanto, y desde el Ejecutivo japonés, el ataque fue calificado como “imperdonable”. En respuesta a lo sucedido, el actual primer ministro Fumio Kishida, canceló las paradas de campaña en el noreste de Japón para regresar a la sede del PLD en Tokio y pronunciarse sobre lo que ocurrió.

Luego, y en línea con sus antecesores, el primer ministro de Australia (Anthony Albanese), la presidenta de Taiwán (Tsai Ing-wen) y el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia (Retno Marsudi) condenaron el siniestro, a la vez que admitieron encontrarse “realmente sorprendidos”.

El hecho también tuvo una repercusión casi instantánea en los mercados. El número de órdenes de venta aumentó inmediatamente después del inicio de la transacción de la tarde y el precio de las acciones cayó. El tipo de cambio del yen fluctuó desde el nivel de 136 yenes por dólar a 135 en pocos minutos.