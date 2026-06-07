Ucrania lanza cientos de drones contra Rusia en el cierre de un foro económico internacional donde estaba Putin

SAN PETERSBURGO.– Ucrania lanzó este sábado cientos de drones contra Rusia, muchos de ellos contra la región de San Petersburgo, donde se celebraba el último día del foro económico más importante del país.

En el conjunto del país los ataques dejaron al menos un muerto y provocaron el incendio de un depósito de petróleo. Muchos de los drones tenían como objetivo San Petersburgo, el segundo ataque contra la ciudad en menos de una semana, aunque las autoridades no reportaron daños graves.

Rusia y Ucrania han intensificado los ataques con drones en los últimos meses, mientras los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que está en su quinto año, siguen estancados.

Rusia dijo que sus defensas antiaéreas interceptaron un total de 376 drones “sobre las regiones de Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazán, Smolensk, Tver y Tula, la región de Moscú, la República de Crimea, la República de Abjasia, y sobre las aguas de los mares de Azov y Negro".

Más de 140 fueron derribados en la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo, según el gobernador Aleksandr Drozdenko.

El alcalde de la ciudad, Aleksandr Beglov, emitió una llamada inusual a los residentes para que permanecieran en sus hogares durante el ataque. “Las defensas antiaéreas rusas evitaron cualquier daño. El estado de tres heridos se evalúa como leve y han sido dados de alta", declaró.

En la ciudad de Ust-Labinsk, en el sur del país, los drones provocaron un incendio en un depósito de petróleo. Y en la región occidental de Tver, los restos de un dron mataron a un hombre, según funcionarios locales.

Largo recorrido

“Anoche, nuestros drones recorrieron una distancia de unos 1000 kilómetros hasta la región de San Petersburgo, hacia los arsenales de la Marina enemiga y una base en Kronstadt", escribió el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en su cuenta de X.

Soldados de la inteligencia de defensa ucraniana preparan drones contra Rusia en un lugar no revelado de Ucrania (Archivo) Efrem Lukatsky - AP

Zelensky describió los ataques como una “respuesta justa” a la agresión rusa contra Ucrania. “Es hora de terminar esta guerra. Pero el gobernante de Rusia quiere seguir luchando. Por eso, las sanciones ucranianas contra esta agresión están funcionando", declaró.

Los ataques se produjeron un día después de que Vladimir Putin rechazara una reunión con Zelensky, diciendo que no le veía “sentido” reunirse hasta que se acuerde la paz. “Putin perdió su oportunidad de salir de su guerra fallida”, replicó el canciller de Ucrania, Andrii Sibiga.

Cientos de miles de personas han muerto desde el inicio de la ofensiva a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, que Rusia denomina “operación militar especial”.

Amplias zonas del este y sur de Ucrania han sido destruidas y millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en la campaña de cuatro años con la que Moscú esperaba derrocar en cuestión de días el gobierno de Kiev.

Un soldado ucraniano celebra el lanzamiento de un proyectil Grad hacia posiciones rusas en la región de Donetsk Iryna Rybakova - Ukrainian 93rd Mechanized brigad

En paralelo, Rusia reanudó este sábado sus ataques contra Ucrania. En el sur, las autoridades encontraron los cuerpos de dos hombres que habían desaparecido tras un ataque en Zaporiyia. En la región central de Dnipropetrovsk, los ataques con drones y artillería rusa mataron a una persona y dejaron a otras tres heridas.

Por otro lado, también en San Petersburgo, un tribunal anunció la prisión preventiva de un colombiano, acusado de haber “intentado participar como mercenario” en el conflicto, del lado de las fuerzas ucranianas.

El colombiano Obando Ourbano, “actuando de forma ilegal y deliberada, con el fin de obtener una remuneración material, intentó participar como mercenario en la operación militar especial junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó un comunicado del tribunal del distrito de Primorski de San Petersburgo.

Según la acusación, Ourbano habría estado en contacto con reclutadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de TikTok mientras no se encontraba en territorio ruso.

El tribunal afirmó que fue detenido antes de poder llevar a cabo su plan, el 12 de marzo, por un agente de aduanas del aeropuerto de Pulkovo, al sur de San Petersburgo.

Agencias AFP y AP