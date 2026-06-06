Un tiroteo en un festival en Ohio dejó varias personas heridas

TOLEDO.- Varias personas resultaron heridas por ataques de arma de fuego en un festival en la ciudad de Toledo, en Ohio, Estados Unidos. La policía busca activamente a los sospechosos y trabaja para determinar las circunstancias del tiroteo.

Agentes de la policía de la ciudad respondieron a un reporte que indicaba que se había registrado una persona baleada cerca del Old West End Festival alrededor de las 5:30 de la tarde. Al llegar, verificaron que eran varias la víctimas, según indicó el departamento de policía en un comunicado.

Se difundieron las primeras imágenes de un tiroteo que se registró en un festival en Ohio, Estados Unidos

Muchas víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Sin embargo, todavía no se proporcionaron más detalles sobre las lesiones ni la cantidad que fueron baleadas.

El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y compras.

En redes sociales se difundió un video en el que se escuchan más de 10 disparos de arma de fuego. La imagen del registro es poco precisa posiblemente por el vértigo de la situación que llevó a la persona a alejarse de la situación.

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Con información de AP.