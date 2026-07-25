VIDEO: las impactantes imágenes de los incendios forestales en Madrid, que obligaron a evacuar a más de 60.000 personas
Alimentado por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la vegetación seca, el fuego se expandió hasta la provincia de Ávila
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MADRID-. Una serie de incendios forestales azotan el suroeste de Madrid, España, lo que obligó a la evacuación de unas 63.000 personas. Alimentado por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la vegetación seca, el fuego se expandió hasta la provincia de Ávila, que limita con la capital del país.
Por la inclemencia de las llamas, se decretó el estado de emergencia nacional en la región y las autoridades españoles manifestaron que los incendios están “fuera de capacidad de extinción”.
“El viernes por la tarde el incendio alcanzó su momento más crítico”, sentenció el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Además, señaló que los esfuerzos de los equipos de emergencia se centraban en la protección de las zonas habitadas.
En referencia a la expansión de las llamas, las autoridades españolas advirtieron de que el incendio situado en el suroeste de Madrid podría llegar a unirse con el que permanece activo en la vecina provincia de Ávila, formando un frente de fuego aún más crítico.
Las imágenes de los incendios forestales se viralizaron rápidamente en redes sociales, evidenciando la angustia de los pobladores de esa región y la labor de sol a sol por parte de los Bomberos y los equipos de emergencia.
Otra de las autoridades que se manifestó sobre el hecho fue Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid señaló que las llamas ya habían alcanzado unas 12.000 hectáreas de la zona.
Las autoridades investigan además el origen de uno de los principales incendios en la provincia de Ávila. La Guardia Civil detuvo a un sospechoso y mantiene investigada a otra persona por una presunta negligencia relacionada con el uso de maquinaria pesada.
Francisco Martín, representante del gobierno central para la región de Madrid, dijo que a 20.000 personas se les ordenó permanecer resguardadas en casa en pueblos al oeste de la capital. Martín añadió que podrían producirse más evacuaciones y que la prioridad ahora era proteger el pueblo de San Lorenzo, donde se encuentra El Escorial, el palacio y monasterio real del siglo XVI de Felipe II.
En la misma dirección, Francisco Martínez, alcalde de Burgohondo —cuyos residentes fueron evacuados de forma preventiva en Ávila— contó a la Televisora Pública Española (TVE), que en sus 60 años “nunca había visto una situación similar ni un fuego de semejantes proporciones” en el pueblo.
La televisión española mostró imágenes tomadas por residentes que huían en las que se veían muros de llamas coronados por largas columnas de humo avanzando a través de bosques y matorrales.
Desde la óptica del analista de incendios forestales, Raúl Quílez, además del impacto del cambio climático, las zonas rurales de España se volvieron más expuestas a los incendios con el abandono de tierras agrícolas que tradicionalmente proporcionaban zonas de amortiguación alrededor de los pueblos. “Ahora los árboles y el sotobosque a menudo llegan hasta las viviendas, poniéndolas en peligro”, especificó. “Tal situación es perfecta para este tipo de incendios”, resaltó Quílez.
Las imágenes más impactantes
Con información de AP, Ansa y Xinhua.
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