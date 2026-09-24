Voto electrónico de las elecciones en Brasil 2026: cómo funciona el sistema para las presidenciales

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos brasileros eligen a su próximo presidente y vice y para ello se utiliza el voto electrónico, por lo que es importante conocer cómo funciona este sistema para las presidenciales.

Las elecciones generales se celebran el 4 de octubre

Las elecciones general de octubre es determinante y dada la densidad poblacional y la cantidad de electores, se utiliza el voto electronico, que consta de un registro previos de datos biométricos y la utilización de una urna en la que se tipea el voto para las distintas categorías de cargos.

Cómo funciona el sistema para las presidenciales

En Brasil, la franja etaria para quienes corre la obligatoriedad del voto va desde los 18 a los 69 años. Solo quedan eximidos de sanciones quienes justifiquen la ausencia al Tribunal Electoral. En tanto para los ciudadanos de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años, la asistencia a las urnas es voluntaria.

Desde el año 1996, en Brasil se utiliza la urna electrónica, lo que permitió que las elecciones pasaran a ser totalmente informatizadas y eso facilita las etapas de votación, escrutinio y divulgación de los resultados.

Este sistema consta de un proceso previo de identificación biométrica de los electores, lo que posibilita que el proceso electoral sea aún más seguro, al evitar que una persona vote en lugar de otra y, a su vez, permite detectar votantes cargados más de una vez en el Registro Electoral.

El 4 de octubre, los votantes brasileros elegirán a seis cargos . El proceso comienza con la elección del representante para la Cámara de Diputados y finaliza con la votación para la presidencia. El orden de votación es el siguiente:

Diputado federal (cuatro dígitos)

Representante estatal o distrital (cinco dígitos)

Primer senador (tres dígitos)

Segundo senador (tres dígitos)

Gobernador dos dígitos)

Presidente de la República (dos dígitos)

Al usar la máquina de votación electrónica es importante teclear los números con cuidado y verificar la foto, el nombre y el partido del candidato antes de presionar la tecla “confirmar”. Si hay algún error, simplemente hay que clickear “Corregir” y volver a votar por ese cargo.

Quienes deseen practicar con un simulador, puede ingresar a este link oficial y probar.

Brasil elige presidente y vice con el sistema de voto electrónico Eraldo Peres - AP

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasilero Clariana Barao Democracia Cristiana Pablo Marçal Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Cuándo habrá segunda vuelta en Brasil

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre, según consta en la información oficial del Tribunal Superior Electoral.