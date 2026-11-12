Wall Street cae y se derrumban las acciones de Nvidia tras la escandalosa salida de su CEO

NUEVA YORK.– Las acciones de Nvidia se desplomaron el jueves, provocando turbulencias en los mercados mundiales, después de que el director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang , renunciara a su cargo.

Nvidia, la empresa que simboliza el auge de la inteligencia artificial, perdía alrededor del 6% en las primeras operaciones de Wall Street de este jueves, tras ceder más del 10% en las operaciones previas a la apertura.

Jensen Huang Markus Schreiber - AP

La sacudida coincidió con la salida de su histórico director ejecutivo, confirmada por la compañía tras días de rumores sobre su futuro.

La caída se suma a una semana de fuertes oscilaciones. El viernes pasado, la acción terminó en 186,64 dólares; el lunes retrocedió un 4,3%, hasta 178,67, y el martes perdió otro 5,5%, hasta 168,89. El miércoles recuperó un 2,9% y cerró a 173,73 dólares, pero el alivio duró poco: después del cierre, las nuevas revelaciones provocaron un derrumbe cercano al 9% en las operaciones extendidas.

Con el precio rondando los 158 dólares, Nvidia acumulaba una pérdida aproximada del 13% respecto del viernes. El retroceso supone más de 600.000 millones de dólares de valor bursátil evaporados.

La crisis tuvo un nuevo giro este jueves, cuando Nvidia anunció que Huang, de 63 años, abandonaba tanto la dirección ejecutiva como el directorio de la empresa que cofundó en 1993. La responsable de Finanzas, Colette Kress, asumió como directora ejecutiva interina, mientras la compañía busca un reemplazante permanente.

Colette Kress HANDOUT - NVIDIA

El detonante fue la investigación sobre la relación extramatrimonial que Huang admitió haber mantenido con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International, compañía de servicios informáticos con sede en Singapur. Según investigaciones periodísticas, las autoridades estadounidenses sospechan que ella reunía información para China, algo que Pekín niega. Nvidia aseguró que no tiene motivos para creer que su tecnología o la seguridad nacional hayan sido comprometidas, aunque abrió una investigación independiente.

La presión creció el miércoles. The New York Times reveló, sobre la base de testimonios de exempleados, otra presunta relación del empresario con Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia y subordinada suya. Ese mismo día, el directorio se reunió para evaluar su continuidad.

Jensen Huang BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Hasta el domingo, la empresa todavía había expresado públicamente su confianza en Huang. La Casa Blanca, que lo había respaldado a comienzos de semana, no intervino en la decisión.

El temor de los inversores va más allá de la reputación de su fundador.

Huang condujo durante 33 años la transformación de Nvidia, desde los chips para videojuegos hasta los procesadores que sostienen los principales sistemas de inteligencia artificial. La firma también financia a clientes y desarrolladores de centros de datos, por lo que un cambio brusco en su conducción puede repercutir sobre toda esa cadena de negocios.

Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia Nvidia

La reacción se extendió a otras empresas tecnológicas: CoreWeave, asociada comercialmente a Nvidia, sufrió fuertes caídas, mientras sus competidoras AMD y Broadcom avanzaban. Los futuros del Nasdaq 100 también bajaban antes de la apertura del jueves, en una señal de la inquietud del mercado.

La caída no comenzó con el escándalo. Las acciones de Nvidia ya habían perdido terreno desde su récord de octubre por las dudas sobre las elevadas inversiones en inteligencia artificial y la posibilidad de una burbuja. La revelación de las relaciones de Huang y su salida agregaron un riesgo distinto: la incertidumbre sobre quién puede conducir una compañía de la que depende una porción creciente del negocio tecnológico mundial.

Agencias AP, AFP y diarios The New York Times y The Washington Post