Warren Buffett, de 95 años, explicó por qué excluyó a la Fundación Gates de sus donaciones caritativas: “Bill no se sorprendió”

Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, tiene previsto donar todas las acciones que aún posee de la compañía antes del 31 de diciembre de 2034. El inversionista anunció una nueva entrega valorada en aproximadamente 6000 millones de dólares a cuatro fundaciones vinculadas con su familia, pero dejó fuera a la Fundación Gates por primera vez en dos décadas.

Fundación Gates pierde millones debido a los expedientes Epstein

De acuerdo con The Wall Street Journal, el inversionista esperaba conocer los resultados de una investigación sobre los vínculos de Bill Gates con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Sin embargo, según AP, multimillonario enfatizó que la decisión de cambiar el destino de sus donaciones estaba más relacionada con que cree que sus tres hijos están listos para asumir la responsabilidad y no tanto con el caso Epstein. Buffett también afirmó que Gates “no se sorprendió” cuando conoció el cambio.

Aunque el empresario, de 95 años, declaró que la relación de Gates con Epstein era de “muy mal gusto”, dijo que las acciones del empresario tecnológico no eran muy distintas de las equivocaciones que él mismo cometió a lo largo de los años al contratar a personas equivocadas o al elegir a sus amigos. “Nadie acierta siempre a la hora de elegir personas”, afirmó.

Gates declaró ante el Congreso que se reunió con Epstein porque pensó que podría ayudarlo a recaudar fondos para causas benéficas. También aseguró que desconocía las actividades delictivas que Epstein realizaba y calificó su relación con él como un grave error de juicio.

Buffett rompe la promesa que le hizo a Bill y Melinda Gates

Según CNBC, la Fundación Gates fue durante años la principal beneficiaria de las donaciones anuales de Berkshire. Se estima que, desde 2006, recibió más de US$47.000 millones en acciones.

La decisión modifica el esquema de donaciones que Buffett estableció hace dos décadas para la entonces Fundación Bill y Melinda Gates. En una carta de 2006, el inversionista se comprometió de manera irrevocable a entregar cada año acciones de Berkshire durante toda su vida, aunque sujetó la promesa al cumplimiento de tres condiciones.

ARCHIVO - Bill Gates, Melinda Gates y Warren Buffett hablan con los medios durante una conferencia de prensa, el 26 de junio de 2006, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) SETH WENIG - AP

Fundación Gates responde a la pérdida de donaciones por parte de Warren Buffett

Luego de que se diera a conocer que el presidente de Berkshire Hathaway dejaría de donar acciones a la Fundación Gates, la organización envió un comunicado a CNBC en el que agradeció las décadas de apoyo.

En el documento se lee: “Sus donaciones, que suman más de 47.000 millones de dólares, nos han ayudado a expandirnos y a cumplir con la misión de la fundación de mejorar la salud y las oportunidades para las personas en todo el mundo”.

Finalmente, la Fundación Gates afirmó que mantiene una sólida posición financiera y continuará con su labor al menos hasta 2045 gracias al compromiso de 200 mil millones de dólares provenientes directamente de Bill Gates.

Bill Gates donó gran parte de su fortuna a la fundación que creó con su esposa KENT NISHIMURA - AFP

Qué fundaciones se verán beneficiadas ahora con donaciones de Warren Buffett

La Fundación Gates ya no aparece en la lista, pero Buffett continuará con las donaciones anuales con fines benéficos. Este año, según CNBC, destinará acciones clase B de Berkshire a cuatro organizaciones vinculadas a su familia:

Fundación Susan Thompson Buffett.

Sherwood Foundation.

Howard G. Buffett Foundation.

NoVo Foundation.

En el comunicado, Buffett afirmó que su objetivo es donar todas las acciones restantes a las cuatro fundaciones antes del 31 de diciembre de 2034 y expresó su confianza en que sus tres hijos puedan supervisar la distribución de su fortuna durante ese período.