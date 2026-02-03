Las frases más impactantes de la entrevista inédita a Jeffrey Epstein que se conoció por la última desclasificación de archivos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) difundió un extenso paquete de archivos vinculados a Jeffrey Epstein. La documentación incluye un video de casi dos horas donde el financista responde consultas sobre su conducta legal y sus finanzas. Esta información se da ante una exigencia de transparencia sobre la investigación por tráfico sexual que involucró a figuras de alto poder.

Las frases más impactantes de la entrevista inédita a Jeffrey Epstein

Las grabaciones inéditas revelan diálogos donde el financista evalúa su propia imagen y sus delitos. Los fragmentos exponen una actitud desafiante frente a los cuestionamientos:

Las grabaciones inéditas integran un paquete de información oficial compuesto por 2000 videos y 180.000 imágenes

“Tengo un buen espejo”: respondió Epstein ante la consulta sobre si se considera el diablo.

“¿Es el diablo inteligente?”: preguntó el financista cuando su interlocutor destacó su intelecto.

“No, no lo es”: aseguró el delincuente respecto a si su fortuna posee un origen sucio.

“Porque me lo gané”: justificó sobre la procedencia de su dinero y sus activos financieros.

“ La ética siempre es un tema complejo ”: afirmó para evadir críticas sobre sus asesorías a personas con conductas terribles.

”: afirmó para evadir críticas sobre sus asesorías a personas con conductas terribles. “ Nivel 1... soy el más bajo”: definió sobre su rango como depredador sexual en los registros oficiales.

en los registros oficiales. “Sí”: admitió de forma escueta ante una pregunta directa sobre su carácter de criminal.

El material audiovisual integra un conjunto de tres millones de páginas que el gobierno puso a disposición del público. La publicación del último viernes representa la mayor cantidad de documentos compartidos desde la aprobación de la ley de difusión el año pasado. El material abarca 180.000 imágenes y 2000 videos.

Los demócratas publicaron imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

Cómo justifica Jeffrey Epstein el origen de su dinero

El entrevistador cuestionó durante la charla si el capital del financista proviene de actividades ilícitas. Jeffrey Epstein negó que su dinero sea sucio y defendió sus ganancias como fruto de su labor profesional.

El interlocutor rebatió esta postura y señaló que el acusado obtuvo beneficios cuando asesoró a las “peores personas del mundo". Bajo esta premisa, el periodista remarcó que aquellos clientes realizan acciones terribles para acumular más riquezas.

Ante la presión sobre su moralidad, el detenido desvió la atención hacia sus actividades filantrópicas. Jeffrey Epstein aseguró que realizó donaciones de dinero para programas sanitarios globales. Según su testimonio en el video, sus fondos sirvieron para ayudar a la erradicación de la polio en regiones de India y Pakistán.

Jeffrey Epstein aseguró en la filmación que su dinero es fruto de su labor profesional y no posee un origen ilícito BBC Mundo

Qué revelan los archivos sobre la estancia en prisión y Ghislaine Maxwell

La desclasificación masiva aporta datos sobre el período que Jeffrey Epstein pasó bajo custodia federal. El DoJ incluyó en el reporte un informe psicológico detallado y registros que documentan su muerte en agosto de 2019. El financista se suicidó en su celda mientras esperaba el inicio de su juicio por cargos graves de explotación.

La documentación también arroja luz sobre la investigación contra Ghislaine Maxwell, socia del financista condenado por facilitar el tráfico de niñas menores de edad. Los archivos contienen correos electrónicos que datan de más de una década atrás.

Estas comunicaciones muestran las relaciones de Epstein con figuras de alto perfil durante sus sucesivos problemas legales. La ley que ampara esta difusión exige que los tachones en los textos solo protejan a las víctimas o información sensible de causas activas. El departamento estatal incluyó un resumen de cada censura y el fundamento legal que justifica la reserva de ciertos nombres.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.