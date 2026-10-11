Zelensky rechazó la exigencia de Trump de un cambio de presidente en Ucrania

Kiev. - El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo este domingo que sólo Rusia es responsable de la guerra en su país. Dijo que Ucrania detendrá los ataques contra las refinerías de petróleo rusas si Moscú deja de atacar la red energética de Ucrania, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo culpara por los altos precios del diésel y dijera que era hora de que Ucrania consiguiera un nuevo líder.

El cruce de declaraciones se produjo mientras Kiev ampliaba su campaña contra infraestructura en el interior de Rusia, con un ataque ucraniano con drones este domingo que obligó a cerrar un centro de datos operado por el gigante tecnológico ruso Yandex, el tercer ataque contra sus instalaciones en cuatro días. Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente, más de 4 años y medio después de la invasión a gran escala de Moscú.

“Ucrania estará lista para dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, escribió Zelenski en X.

“Es posible detener los ataques contra la infraestructura energética hoy mismo, pero Putin no quiere hacerlo”, dijo, y añadió que cualquier desescalada debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, rechazó las afirmaciones de Trump y escribió en X la noche del sábado que Zelensky está liderando al país en una guerra por su independencia. “Tiene el apoyo del pueblo ucraniano, y ellos tienen el derecho de decidir. Las declaraciones desde el extranjero sólo confirman que está haciendo bien su trabajo”, escribió Sybiha.

Trump dijo el sábado que era hora de que Ucrania consiguiera un nuevo presidente, al sugerir que el presidente ucraniano Volodimir Zelenskyi no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra y culparlo por los altos precios del diésel en Estados Unidos.

“Sugiero que consigan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo, porque él podría haber hecho muchos acuerdos y por alguna razón nunca lo hace”, declaró Trump el sábado.

Trump, quien el viernes alcanzó un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para comprar diésel a Rusia en un intento por abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ha estado presionando a Zelenski durante semanas para que detenga los ataques contra la infraestructura energética rusa.

Ha intentado atribuir los precios récord del diésel en Estados Unidos a Ucrania, en lugar de a la guerra en Irán encabezada por Estados Unidos, que ha elevado los precios mundiales de la energía. Funcionarios ucranianos y europeos reaccionaron con consternación al acuerdo del diésel, al señalar que ayudará a financiar el esfuerzo bélico de Rusia.

Ucrania ataca un tercer centro de datos en cuatro días

Un ataque ucraniano con drones obligó a cerrar un centro de datos operado por el gigante tecnológico ruso Yandex, informó la empresa este domingo. Era el tercer ataque contra sus instalaciones en cuatro días, mientras Kiev amplía su campaña contra infraestructura en el interior de Rusia.

El ataque contra el centro de datos en la ciudad de Vladimir, al este de Moscú, provocó interrupciones en los servicios de Yandex, dejando a usuarios en decenas de ciudades rusas y en Kazajistán, Bielorrusia y Armenia sin poder pedir taxis ni acceder a servicios bancarios, según el medio independiente ruso Astra.

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente, más de 4 años y medio después de la invasión a gran escala de Moscú. Los ataques de Ucrania contra centros de datos se producen tras ataques rusos contra centros de datos en Ucrania.

“Como resultado del ataque con drones, la infraestructura del centro de datos de Yandex en Vladimir resultó dañada. Las operaciones en el centro de datos se han detenido por completo. No hubo heridos”, indicó el canal de Telegram Yandex Cloud, que ofrece actualizaciones operativas sobre la disponibilidad de los servicios.

Un ataque con drones dejó fuera de servicio el jueves otro centro de datos de Yandex en la región de Riazán, al sureste de Moscú. Un día después, drones ucranianos alcanzaron el principal centro de datos de la empresa en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, dejándolo parcialmente fuera de funcionamiento, señaló Yandex .

Yandex, a menudo descrita como el Google de Rusia, opera el motor de búsqueda más popular del país y una amplia gama de servicios digitales , y está muy implicada en el desarrollo de inteligencia artificial de Rusia .

La cifra de muertos en Zaporiyia sube a 23

En otro frente, Zelensky dijo que las operaciones de búsqueda y rescate terminaron en la ciudad sureña de Zaporiyia tras un bombardeo ruso el sábado, informó el domingo Ivan Fedorov, exjefe regional y copresidente del consejo regional de defensa.

Zelensky dijo que 23 personas murieron en el ataque, incluidos cuatro niños. Más de 30 personas resultaron heridas, dijo Fedorov, ocho de las cuales permanecen hospitalizadas.

Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la región fronteriza rusa de Briansk, informaron este domingo funcionarios locales.

Agencia AP