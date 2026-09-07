30 años sin Gilda: un repaso por la vida la cantante de música tropical

Se cumplen 30 años el fallecimiento de Gilda, una de las figuras más queridas de la música popular argentina. La cantante se convirtió en una referente de la cumbia y cultura tropical, dueña de una voz inconfundible y de un estilo que marcó a toda una generación. Sus canciones continúan vigentes y su historia sigue despertando admiración entre seguidores.

La vida y obra de Gilda

Miriam Alejandra Bianchi nació el 11 de octubre de 1961 en Villa Devoto. Si bien mostró interés por el arte y la música, estudió y trabajó como maestra jardinera durante su juventud. En 1984 se casó y tuvo dos hijos, Mariel y Fabricio. Sin embargo, decidió seguir su pasión por la música y cambiar su vida.

Gilda murió hace 30 años

Respondió a un aviso de búsqueda de cantantes para un grupo tropical, un género que contaba con una creciente popularidad den la década de los 90s. Debió enfrentar prejuicios por ser mujer en un ámbito dominado mayormente por hombres, pero pudo ganarse su lugar.

Alcanzó la fama y reconocimiento bajo su seudónimo Gilda con temas como “No me arrepiento de este amor”, “Fuiste”, ”Corazón valiente”, “Paisaje” y ”No es mi despedida". Su estilo combinaba letras románticas con ritmos bailables, una elección que conquistó al público. Durante su corta carrera, Gilda grabó 4 discos y diferentes giras por todo el país.

Gilda falleció el 7 de septiembre de 1996

Gilda falleció el 7 de septiembre de 1996 a sus 34 años mientras viajaba hacia Entre Ríos para realizar una presentación. Otras de las víctimas fatales de este accidente fueron su madre, su hija mayor, tres de sus músicos y el chofer del micro. Actualmente, se encuentra un santuario en su honor en la Ruta Nacional 12, lugar del trágico suceso. Con el tiempo, fue nombrada como una santa pagana por fanáticos que desean recordar su historia y corta vida.

Las frases más famosas de Gilda