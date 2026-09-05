La revelación de La Joaqui que confirmaría la infidelidad de Luck Ra

Después de casi dos meses de versiones cruzadas sobre el fin de la relación amorosa entre La Joaqui y Luck Ra, la cantante de RKT reveló durante una nueva edición del programa PLP de Luzu TV los motivos que la habrían decidido terminar para siempre con su expareja.

Todo comenzó cuando La Joaqui decidió responderles a todos aquellos haters que la acusaban en redes sociales de ser infiel por crear canciones en las que habla de forma provocativa, salidas nocturnas y descontrol. “Como hago RKT asumen que te voy a engañar con tu papá, ¿entendés?“, dijo mirando a Anita Espósito, quien no pudo evitar las risas por su comentario.

“Y no. La verdad es que eso no pasa. De hecho, no tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie. ¿Por qué? Porque no me excita la deslealtad”, lanzó, mientras sus compañeras hicieron el clásico gesto con la mano de LAM.

La Joaqui y Luck Ra pusieron fin a su relación a finales de julio de 2026 (Foto: Instagram @luckra)

Al darse cuenta de que sus palabras causarían un gran revuelo en los medios de comunicación, agregó: “Necesito que me dejen vivir. No todos los caminos van a Roma”. Rápidamente, sus declaraciones se viralizaron en redes sociales, donde surgieron gran cantidad de teorías al respecto.

“Entonces el burro sí la engañó”; “Al final del video dice ‘no todos los caminos conducen a Roma’ justamente por Luck Ra” y “¡Mirá lo que hiciste Luck Ra!“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto.

Aseguran que La Joaqui ya habría encontrado un nuevo amor: ¿de quién se trata?

En paralelo a esta noticia, en Puro Show (eltrece) Pochi Frisciotti reveló que esta semana La Joaqui fue vista junto al cantante Tiago PZK en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, también acompañada de sus hijas. Aunque en un principio muchos creyeron que se trataba de una salida como amigos, distintas publicaciones sacaron a la luz que los artistas estuvieron a solas en la casa del trapero.

“Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”, reveló la panelista.

Crecen los rumores de romance entre La Joaqui y Tiago PZK

Para hacerla sentir mejor por todo lo que vivió con su expareja, el cantante le habría hecho un peculiar regalo. “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja”, contó Pochi.

“En redes ya se está hablando de que son pareja. Se ve que ella está subiendo cosas en la casa de él y la gente que conoce esa casa lo identificó”, afirmó sobre las coincidencias que descubrieron decenas de fans y compartieron en X.