5 películas para viajar desde la butaca

Las buenas películas logran transportarnos: nos llevan a recorrer paisajes emocionales, mundos desconocidos y hasta rincones cotidianos vistos con otros ojos. A veces el viaje es íntimo y silencioso; otras, caótico y divertido; puede ser visualmente deslumbrante o sumergirnos en universos hostiles y tensos. En esa línea, te proponemos cinco estrenos para todos los gustos pero que comparten una misma promesa: hacernos viajar.

La llegada del hijo

Cristina Banegas y Maricel Álvarez, parte del elenco que compone este thriller argentino.

Género: drama

drama Director: Cecilia Atán y Valeria Pivato

Sofía (Maricel Álvarez) recibe a su hijo Alan (Angelo Mutti Spinetta) tras cuatro años en prisión; su reencuentro inicia un recorrido lleno de tensiones y silencios.

La llegada del hijo nos transporta a través de recuerdos, flashbacks y pequeñas escenas que funcionan como estaciones de ese viaje. En ese trayecto se plantean las preguntas sobre el amor maternal, el límite del perdón y la implicación del dolor. Sobria y potente, la obra hace viajar al espectador hacia lo más profundo de los vínculos y la memoria.

Papá x dos

Las dinámicas de las familias ensambladas es el eje de "Papá x dos".

Género: comedia

comedia Director: Hernán Guerschuny

Papá x dos, con Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Lucas Akoskin, es una comedia que invita a viajar al corazón de una familia argentina tan caótica como entrañable. La película desarma los límites tradicionales y muestra cómo padres, madres y ex conviven, comparten roles y aprenden a reírse de sí mismos. Con ternura y mucho humor, explora la libertad, la maternidad y la paternidad inesperada, en situaciones cotidianas que cualquier espectador puede reconocer como propias.

El gran viaje de tu vida

"El gran viaje de tu vida" invita a atravesar puertas para revivir escenas fundamentales del pasado.

Género: drama romántico

drama romántico Director: Kogonada

El gran viaje de tu vida, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, le propone al espectador viajar a través de paisajes visuales y emociones profundas. La historia arranca en una boda, cuando Sarah y David atraviesan misteriosas puertas que los llevan a revivir escenas claves de su pasado. Entre romance y humor, deberán enfrentar recuerdos que creían olvidados y decidir qué pueden transformar de su futuro. Rodada en Los Ángeles, con un elenco que incluye a Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen y Kevin Kline. Con recursos técnicos actuales y una narración fantástica y emotiva, invita a recorrer distintos mundos.

La mujer de la fila

Natalia Oreiro se pone en la piel de una madre que aprende a visitar a su hijo en la cárcel en "La mujer de la fila".

Género: drama

drama Director: Benjamín Avila

Dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro, La mujer de la fila, te lleva a un mundo kafkiano: el de la burocracia, la espera y la lucha de las madres que hacen fila para ver a sus hijos en prisión.

Andrea, una mujer de clase media cuya vida cambia drásticamente cuando su hijo de 18 años es encarcelado por un delito que no cometió, se ve obligada a atravesar ese universo desconocido y hostil. Basada en la historia real de Andrea Casamento, la película pone el foco en el costado humano y social más que en el hecho policial: la solidaridad entre mujeres, la adaptación a un entorno adverso y la búsqueda de justicia.

Gatillero

Uno de los rasgos de impacto de "Gatillero" es que fue filmada en un solo plano secuencia.

Género: policial

policial Director: Cris Tapia Marchiori

Gatillero, segundo largometraje de Cris Tapia Marchiori, fue filmada en los barrios más crudos de Argentina y sigue al mundo del crimen y la redención de un ex-sicario. La historia sigue al Galgo (Sergio Podeley), un malandra recién salido de prisión que, en una sola noche de vértigo, se ve arrastrado a un torbellino de violencia, persecuciones y cuentas pendientes. Filmada en Dock Sud en un único plano secuencia, la película ofrece una experiencia física y adrenalínica, donde la cámara acompaña al protagonista en cada paso, haciendo sentir el peligro en carne propia. Con raíces en el cine social y la mitología carcelaria, combina virtuosismo técnico y tensión narrativa.

Beneficios

Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.