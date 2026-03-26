Rating: cuánto midió la inesperada salida de Mavinga de la casa de Gran Hermano

A pocos días de cumplir un mes al aire, Gran Hermano tuvo su tercera baja inesperada. Primero fue Divina Gloria que, por problemas de salud, salió de la casa para hacerse estudios pero no pudo volver por decisión de los médicos. Luego, llegó el turno de Carmiña Masi que fue expulsada por unos polémicos dichos racistas contra Mavinga, la participante nacida en el Congo.

Santiago del Moro adelantó la noticia, en su cuenta de Instagram, donde escribió: “¡Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego! ‘Abandono’ y este miércoles 22.15, gala de nominación. Todo es Gran Hermano”. Con esto, confirmó que los rumores que circularon en redes sociales durante todo el día que indicaban que Jenny Mavinga abandonaría la casa. Junto con el anuncio de la persona que dejaría el reality, son tres jugadores que quedan fuera de juego sin pasar por la placa de nominados.

Mavinga tomó esta decisión, tras el DAR (Derecho a réplica) que pidió Carmiña y que conmovió a la participante africana. “Hace un buen tiempo que tengo unas cuantas palabras atragantadas que no me dejan tranquila y que necesito decírtelas personalmente. Primero que nada te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual que hoy nos permite el señor Gran Hermano, este derecha a réplica. Me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras. No es la forma en la cual yo me quería mostrar, ni quería que nadie me vea así”, le dijo la periodista paraguaya en el SUM de Gran Hermano.

“En ese momento que yo dije lo que dije, fue algo terrible que no quiero volver a repetir y no lo voy a repetir. Lo que dije Mavinga fue un día que yo estaba desayunando con los chicos, vos te estabas divirtiendo en el patio, estabas bailando, hice el peor comentario que una persona puede hacer cuando dije ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Y los que estaban conmigo se rieron. Y no los voy a justificar porque esa fue mala mía y capaz se rieron por esos mecanismos de defensa que mucha gente tiene en una situación incómoda”, agregó.

Frente a estas palabras Mavinga, visiblemente conmovida, decidió aceptar las disculpas. “Carmiña, no tengo nada contra vos. Te perdoné el primer día con ese abrazo. No tengo problema de tomar café con vos, donde sea. Porque yo siempre te digo ‘periodista’. Y no tengo rencor contra vos. Cuando vos quieras. Cuando salga. Y seguramente tenés mi número, me puedes ubicar y no tengo ningún problema, te perdono con todo corazón. Y lamento que eso fue lo que provocó tu salida de acá, porque a mí me gustaba tu juego”, expresó.

La competencia de la noche comenzó con la nueva temporada de Pasapalabra en la que participaron Julieta Poggio, Luchi Patrone y Gabriel Lucero, versus Daniela Celis, Ulises Apóstolo y Tomy Riguera. El ciclo de entretenimientos que conduce Iván de Pineda comenzó liderando la franja con un piso de 8 puntos que le dejó Telefe Noticias, mientras que Es mi sueño con Guido Kaczka marcaba 6.6 puntos. En el talent show de eltrece se lució Ariel Ibaldi de Chivilcoy que interpretó “Azúcar, pimienta y sal”, conquistó a los cuatro jurados, entre ellos Carlos Baute, y logró el verde perfecto.

Pasapalabra lideró la franja con un pico de 9.7 que le dejó al comienzo de la gala de eliminación de Gran Hermano. “Hoy Mavinga abandona la casa y todo eso viene a colación de que ella no superó las acusaciones de algunas de sus compañeras que la tildan de violenta”, adelantó Del Moro. En el vivo se pudieron ver varios informes en los que Cinzia Francischiello enumeró supuestos ataques de la participante del Congo. Luego de unas emotivas palabras de despedida de Gran Hermano, el rating subió a 12 puntos. “No puedo seguir, gracias por compartir y por la oportunidad. No quería irme pero la verdad es que no puedo seguir”, dijo la joven entre lágrimas. Minutos después usó la puerta giratoria para dejar atrás el reality.

La noche continuó con las nominaciones: Martín Rodríguez usó el beneficio que le dio ser líder y fulminó a Lola Tomaszeusky, Juanicar y Pincoya. Además quedaron en placa negativa, a un paso de irse, Manuel Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo y Franco Poggio y Franco Zunino.

En la otra competencia, la del rating, Es mi sueño tuvo una marca máxima de 7.7 puntos, mientras que BTV con Beto Casella cosechó un pico de 2.5 en el tercer lugar. Por su parte, Bienvenidos a ganar con Hernán Drago llegó a los 2.2 y se mantuvo cuarto. Gran Hermano lideró la noche con una marca máxima de 12.6.