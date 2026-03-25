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En fotos: de los cambios de look de Zendaya a los problemas con la ley de Dakota Johnson

Estrenos, red carpets, salidas familiares y hasta una multa por mal estacionamiento: las actividades de fin de semana de las estrellas de Hollywood

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Zendaya; Adele; Miley Cyrus; Robert Pattinson; Jennifer Lopez; Dakota Johnson; eSPECTÁCULOS
Photo © 2026 The Image Direct/The Grosby Group Studio City, 23 March 2026 Dakota Johnson was spotted arriving for a workout at the Tracy Anderson gym in Studio City, California. The actress kept to her daytime fitness routine before later being seen leaving the gym, where she appeared unfazed after receiving a parking ticket. Johnson showed off her athletic style in a white workout top, black leggings and white trainers as she stepped out. Dakota Johnson fue vista llegando a entrenar al gimnasio Tracy Anderson en Studio City, en Los Ángeles. La actriz cumplió con su rutina de ejercicio y luego fue fotografiada al salir, momento en el que recibió una multa de estacionamiento sin mostrarse preocupada. Para la ocasión, lució un look deportivo con top blanco, leggings negros y zapatillas blancas.TIDLA-37
Robert Pattinson y Zendaya están embarcados en plena gira promocional de su nueva película, El drama (estrena en Argentina el 9 de abril), en la que interpretan a una pareja a punto de casarse, pero que sus planes de boda perfecta se tornan caóticos cuando un impactante secreto sale a la luz días antes de la ceremonia
Robert Pattinson y Zendaya están embarcados en plena gira promocional de su nueva película, El drama (estrena en Argentina el 9 de abril), en la que interpretan a una pareja a punto de casarse, pero que sus planes de boda perfecta se tornan caóticos cuando un impactante secreto sale a la luz días antes de la ceremonia REX Features/Shutterstock /The G
Para la avant-première en París, la actriz de Euphoria siguió con la tendencia nupcial que eligió para la gira promocional, a tono con la temática del film. En esta ocasión, llevó un diseño exclusivo de Louis Vuitton con espalda descubierta y un gran moño de gasa negra que caía en cascada, como una especie de cola
Para la avant-première en París, la actriz de Euphoria siguió con la tendencia nupcial que eligió para la gira promocional, a tono con la temática del film. En esta ocasión, llevó un diseño exclusivo de Louis Vuitton con espalda descubierta y un gran moño de gasa negra que caía en cascada, como una especie de colaREX Features/Shutterstock /The G
Tom Holland estuvo presente en la proyección en el Pathé Palace y vio la película junto a la madre de Robert Pattinson, Clare
Tom Holland estuvo presente en la proyección en el Pathé Palace y vio la película junto a la madre de Robert Pattinson, ClareSplash News/The Grosby Group
Entre la red carpet y la proyección del film, Zendaya cambió su outfit por un diseño de la firma italiana Ermanno Scervino que incluyó un tapado de piel sintética sobre un vestido semitransparente
Entre la red carpet y la proyección del film, Zendaya cambió su outfit por un diseño de la firma italiana Ermanno Scervino que incluyó un tapado de piel sintética sobre un vestido semitransparenteSplash News/The Grosby Group
Miley Cyrus también estuvo de estreno por el especial del vigésimo aniversario de Hannah Montana. Para su look, la actriz y cantante homenajeó explícitamente al personaje que la lanzó a la fama mundial con un diseño de Rabanne de la colección primavera 2024, adornado con cristales de Swarovski que llevaba estampada la figura de su alter ego en la ficción
Miley Cyrus también estuvo de estreno por el especial del vigésimo aniversario de Hannah Montana. Para su look, la actriz y cantante homenajeó explícitamente al personaje que la lanzó a la fama mundial con un diseño de Rabanne de la colección primavera 2024, adornado con cristales de Swarovski que llevaba estampada la figura de su alter ego en la ficciónREX Features/Shutterstock /The G
En la alfombra roja del Teatro El Capitán, en Los Ángeles, Cyrus posó junto a su prometido, el músico Maxx Morando
En la alfombra roja del Teatro El Capitán, en Los Ángeles, Cyrus posó junto a su prometido, el músico Maxx MorandoREX Features/Shutterstock /The G
A su lado no podían faltar su hermana Brandi Cyrus y su mamá, Tish, que añadieron su tono rockero al estreno
A su lado no podían faltar su hermana Brandi Cyrus y su mamá, Tish, que añadieron su tono rockero al estrenoREX Features/Shutterstock /The G
El actor Dominic Purcell, conocido por su protagónico en la serie Prison Break, también dijo presente. Desde 2023 está casado con la madre de Miley Cyrus
El actor Dominic Purcell, conocido por su protagónico en la serie Prison Break, también dijo presente. Desde 2023 está casado con la madre de Miley CyrusREX Features/Shutterstock /The G
En la cuenta regresiva al estreno de El diablo viste a la moda 2 (que llega a los cines de Argentina el 30 de abril), Anne Hathaway fue captada a la salida de una comida en Le Specialità, en Milán, junto a su esposo Adam Shulman y sus hijos. La actriz llamó la atención con un tapado de estampado animal print con lentes de sol mientras era escoltada hacia el exterior del restaurante por su guardaespaldas
En la cuenta regresiva al estreno de El diablo viste a la moda 2 (que llega a los cines de Argentina el 30 de abril), Anne Hathaway fue captada a la salida de una comida en Le Specialità, en Milán, junto a su esposo Adam Shulman y sus hijos. La actriz llamó la atención con un tapado de estampado animal print con lentes de sol mientras era escoltada hacia el exterior del restaurante por su guardaespaldasBackgrid UK/The Grosby Group
Margot Robbie apostó por el total black durante una salida por Los Ángeles. La actriz de Cumbres Borrascosas llevó un conjunto de pantalón tiro bajo, suéter y botas que complementó con lentes de sol, bolso y cinturón Chanel
Margot Robbie apostó por el total black durante una salida por Los Ángeles. La actriz de Cumbres Borrascosas llevó un conjunto de pantalón tiro bajo, suéter y botas que complementó con lentes de sol, bolso y cinturón ChanelTIDLA-15
Dakota Johnson no pudo evitar reírse cuando salió del gimnasio Tracy Anderson en Studio City, en Los Ángeles, y se encontró con una multa por mal estacionamiento, algo que ya le había ocurrido a principios de mes
Dakota Johnson no pudo evitar reírse cuando salió del gimnasio Tracy Anderson en Studio City, en Los Ángeles, y se encontró con una multa por mal estacionamiento, algo que ya le había ocurrido a principios de mesTIDLA-37
Con una mezcla de resignación y desenfado, la actriz posó para los fotógrafos con la multa en sus manos. Actualmente se está preparando para protagonizar la nueva película de Alice Rohrwacher junto a Saoirse Ronan, Jessie Buckley y Josh O’Connor
Con una mezcla de resignación y desenfado, la actriz posó para los fotógrafos con la multa en sus manos. Actualmente se está preparando para protagonizar la nueva película de Alice Rohrwacher junto a Saoirse Ronan, Jessie Buckley y Josh O’ConnorTIDLA-37
Adele llamó la atención al salir del restaurante South Beverly Grill, en California, tapándose la boca con un barbijo negro. La cantante estaba junto a su hijo Angelo y otros amigos
Adele llamó la atención al salir del restaurante South Beverly Grill, en California, tapándose la boca con un barbijo negro. La cantante estaba junto a su hijo Angelo y otros amigosBackgrid/The Grosby Group
Jennifer Lopez también disfrutó de un día especial madre e hija con Emme Muñiz, fruto de su relación con Marc Anthony
Jennifer Lopez también disfrutó de un día especial madre e hija con Emme Muñiz, fruto de su relación con Marc AnthonyBackgrid/The Grosby Group
Juntas almorzaron en el hotel The Maybourne Beverly Hills y luego pasaron por la peluquería, donde Emme se cortó el cabello
Juntas almorzaron en el hotel The Maybourne Beverly Hills y luego pasaron por la peluquería, donde Emme se cortó el cabelloBackgrid/The Grosby Group
Paul McCartney y su mujer, la empresaria Nancy Shevell, fueron vistos dándose un tierno beso en las aguas del Caribe
Paul McCartney y su mujer, la empresaria Nancy Shevell, fueron vistos dándose un tierno beso en las aguas del CaribeSpread Pictures/The Grosby Group
El matrimonio fue fotografiado en las paradisíacas playas de St. Barth, su lugar preferido para vacacionar, y ambos lucían trajes de baño especiales para protegerse de los rayos del sol
El matrimonio fue fotografiado en las paradisíacas playas de St. Barth, su lugar preferido para vacacionar, y ambos lucían trajes de baño especiales para protegerse de los rayos del solSpread Pictures/The Grosby Group
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