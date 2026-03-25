En fotos: de los cambios de look de Zendaya a los problemas con la ley de Dakota Johnson

En la cuenta regresiva al estreno de El diablo viste a la moda 2 (que llega a los cines de Argentina el 30 de abril), Anne Hathaway fue captada a la salida de una comida en Le Specialità, en Milán, junto a su esposo Adam Shulman y sus hijos. La actriz llamó la atención con un tapado de estampado animal print con lentes de sol mientras era escoltada hacia el exterior del restaurante por su guardaespaldas

Backgrid UK/The Grosby Group