Sydney Sweeney celebró que su hermano menor forme parte de las tropas desplegadas por Donald Trump

Si hay algo que quedó en claro desde el primer mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos es que muchas de las grandes estrellas de Hollywood no estás dispuestas a brindarle su apoyo. Ahora, con la guerra contra Irán como escenario, muchas otras se mostraron horrorizadas por la política exterior del empresario. Sin embargo, una de las actrices más convocadas volvió a hacerle un guiño: Sydney Sweeney.

La voluptuosa rubia que saltó a la fama al interpretar a la pizpireta e inescrupulosa Cassie Howard en la serie Euphoria celebró en sus redes sociales que su hermano menor haya sido reclutado por el ejército y trasladado a algún lugar del planeta del que prefirió no dar precisiones.

Concretamente, la actriz compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que se ve a Trent, su hermano, a pura sonrisa, luciendo un casco y un traje camuflado. “Recibir llamadas de mi hermano siempre me alegra cuando está desplegado”, escribió al pie de la imagen, que parece ser la captura de una videollamada. Y culminó: “¡Pienso en todos nuestros chicos y chicas en el extranjero y les envío mi cariño! Gracias por su servicio”.

El mensaje de Sydney Sweeney para su hermano Trent

Trent, de 25 años, pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en agosto de 2025 fue ascendido a sargento de estado mayor. Ese mismo mes, su hermana protagonizó una cuestionable campaña y fue tildada de racista.

El 3 de agosto se lanzó una última campaña publicitaria de la marca de indumentaria American Eagle. Los anuncios de American Eagle presentan a la actriz, dos veces nominada al Emmy, vistiendo unos jeans azules de la marca.

El slogan es simple: “Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales”. El problema es que en inglés, la palabra “jeans” se pronuncia igual que la palabra “genes” y algunos interpretaron la frase como “Sydney Sweeney tiene unos genes geniales”, refiriéndose a los rasgos físicos de la joven actriz —rubia, delgada, ojos azules— e insinuando que la campaña transmite mensajes de eugenesia y supremacía blanca.

La campaña de Sydney Sweeney para American Eagle

Que toda la campaña juega con la ambigüedad del término queda claro en uno de los videos, en el que Sweeney se abrocha los pantalones mientras dice: “Los genes de los jeans se transmiten de padres a hijos y determinan características como el color del pelo, la personalidad y el color de los ojos. Mis genes son azules”, concluye, mientras la cámara enfoca su rostro.

Como era de esperarse, el anuncio recibió una oleada de críticas, pero hubo una personalidad que salió a defenderla. Sí, Donald Trump. “¿Es republicana registrada? Oh. ¡Ahora me encanta su anuncio!”, comentó el presidente estadounidense. Y sumó: “Te sorprendería saber cuánta gente es republicana”.

En efecto, la actriz se registró como votante republicana en junio de 2024, pocos meses antes de que Trump venciera a Kamala Harris en las elecciones presidenciales. Sin embargo, la Sweeney eligió no referirse a su militancia luego de que se volviera viral en redes sociales su afiliación.

Sydney Sweeney y Donald Trump AP/Julia Demaree Nikhinson

En enero de este año, en una entrevista publicada por Cosmopolitan la actriz se refirió a los apodos que recibió en las redes luego de aquellas polémicas, entre ellos Barbie MAGA. “Nunca hablé sobre política. Yo hago arte, así que esta no es una conversación en la que quiera estar en primer plano”.

Sweeney insistió en que no era una persona “llena de odio” y dijo que era imposible ganar una batalla cuando se trataba de abordar temas políticamente controvertidos sobre sí misma. “Solo tengo que seguir siendo quien soy, porque sé quién soy. No puedo hacer que todo el mundo me quiera. Sé lo que defiendo”.

En el último tiempo recrudecieron los rumores que indican que, justamente por cuestiones políticas, la actriz no tiene una buena relación con Zendaya, la protagonista de Euphoria, ni con el resto del elenco femenino.