A 24 años de Gladiador, así están hoy los actores del film que se volvió un clásico y ahora estrenó su segunda parte

Este jueves llegó a los cines Gladiador 2, la secuela de la icónica película que protagonizó Russell Crowe en el 2000. Si bien Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington están al frente de la nueva producción, los fanáticos de la franquicia aún tienen muy presentes a los actores que participaron en la primera entrega. Algunos de ellos regresaron a Roma para esta producción, mientras que otros quedarán por siempre en la memoria de los personajes que interpretaron hace 24 años.

Russell Crowe

Russell Crowe interpretó a Maximus en Gladiador (Foto: IMDb / Captura de Video - Instagram @russellcrowe)

El nombre de Russell Crowe es más que conocido en Hollywood. Su personaje en Gladiador fue, para muchos, el mejor de su carrera y el que le permitió llevarse un premio Oscar. A los 60 años, el protagonista de El informante y Una mente brillante se mantiene activo y cosecha éxitos: acaba de estrenar la película de terror El exorcismo y ya tiene varios proyectos en agenda.

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix tenía 26 años cuando interpretó al despiadado emperador Cómodo. Tras este papel, tuvo destacados personajes en la pantalla grande: protagonizó Walk the line, Her y Joker, por el cual ganó un Oscar. En 2023 se puso en la piel de Napoleón Bonaparte y este año el actor de 50 años volvió a interpretar al Guasón. Sin embargo, la película no tuvo el mismo reconocimiento que la primera.

Joaquin Phoenix fue Cómodo en Gladiador (Foto: IMDb / Instagram @wbpictures)

Connie Nielsen

Connie Nielsen fue Lucille en Gladiador y retomó su papel en la secuela (Foto: IMDb / Instagram @connienielsenofficial

En el 2000, la actriz dinamarquesa se puso en la piel de Lucille, la hija del emperador Marco Aurelio, y recibió aplausos y elogios. En los últimos 24 años sumó a su curriculum títulos como Retratos de una obsesión, La cosecha de hielo y Mujer Maravilla 1984. A su vez, es una de las actrices de la primera entrega de Gladiador que aparece en la secuela que también dirigió Ridley Scott.

Spencer Treat Clark

Spencer Treat Clark interpretó, con 13 años, a Lucius, el hijo de Lucille y sobrino de Cómodo. Tras su exitosa actuación en Gladiador, estuvo en Mystic River, The Last House on the Left y Glass. Si bien estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Columbia, a los 37 años continúa inmerso en el mundo del cine y la televisión.

El actor Spencer Treat Clark interpretó a Lucius (Foto: IMDb / Instagram @streatclark)

Djimon Hounsou

En Gladiador, Djimon Hounsou fue Juba, el compañero de batalla de Maximus. En la última década, el actor, que en la actualidad tiene 60 años, trabajó en importantes proyectos cinematográficos, entre ellos Diamante de sangre, Guardianes de la Galaxia y Aquaman. Este año estrenó Un lugar en silencio: Día uno y al igual que Connie Nielsen, volvió a estar dirigido por Ridley Scott en Gladiador 2.

Djimon Hounsou fue Juba en Gladiador (Foto: IMDb / Instagram @djimon_hounsou)

Tommy Flanagan

Tommy Flanagan fue Cicerón (Foto: Instagram @tommyflanaganofficial)

En el 2000, Tommy Flanagan le dio vida a Cicerón, un aliado de Maximus. Además de trabajar en Gladiador, el actor de 59 años trabajó en Sleeping Dogs -donde volvió a compartir elenco con Russell Crowe- y entre 2008 y 2014 protagonizó la popular serie Sons of Anarchy.

Ralf Moeller

Otro de los gladiadores del film fue Hagen. Si bien al principio no era el mejor amigo de Máximo, terminó convirtiéndose en su fiel aliado en el Coliseo. El papel estuvo a cargo del actor alemán Ralf Moeller. Tras salir de Roma, trabajó en El rey escorpión y Conquistadores y aunque su vida transcurre delante de las cámaras, también disfruta del deporte y de su carrera como fisicoculturista.

El actor Ralf Moeller fue Hagen(Foto: IMDb / Instagram @ralf.moeller)

Derek Jacobi

Derek Jacobi fue Graco (Foto: IMDb / Instagram @derek.jacobi)

Un personaje clave en Gladiador fue el del senador Graco, el cual estuvo interpretado por Derek Jacobi. Tras cubrir roles en proyectos como The Crown, El discurso del rey y Vicious -la cual protagonizó con Ian McKellen- este año el intérprete británico volvió a Roma para sumarse al elenco de Gladiador 2.

Giannina Facio

La actriz Giannina Facio tuvo una pequeña pero recordada actuación en Gladiador como la esposa de Maximus. La intérprete y productora nacida en Costa Rica trabajó también en las películas Todo el dinero del mundo, Red de mentiras y American Gangster, donde fue dirigida por su marido, Ridley Scott.

La actriz Giannina Facio interpretó a la esposa de Maximus en Gladiador (Foto: Captura de video / Borja B. Hojas/WireImage)

Giorgio Cantarini

Cuando participó en Gladiador como el pequeño hijo de Máximo, el actor italiano Giorgio Cantarini ya era una cara conocida en Hollywood por su papel de Giosué Orefice en La vida es bella. Hoy tiene 32 años y aunque no volvió a tener el mismo reconocimiento que cuando era niño, se mantiene activo con diversos proyectos audiovisuales y una vida que divide entre Roma y Nueva York.

Giorgio Cantarini - también conocido por La vida es bella - interpretó al hijo de Máximo (Foto: IMDb)

Tomas Arana

Tomas Arana fue Quinto en Gladiador (Foto: IMDb)

Al principio de Gladiador, Quinto era el fiel compañero de Maximus, pero, tras la muerte del emperador Marco Aurelio, sirvió a su sucesor, Cómodo. Quien interpretó al comandante fue el actor Tomas Arana, que también trabajó en famosas producciones como Batman: El caballero oscuro asciende, Guardianes de las galaxias y Succesion.

David Schofield

David Schofield interpretó al senador Falco (Foto: IMDb)

Tras interpretar al senador Falco en Gladiador, el intérprete británico David Schofield trabajó en otra importante franquicia. Fue Joseph Mercer, el ayudante del malvado Lord Cutler Beckett, en la segunda y tercera película de Piratas del Caribe, el film de Disney que protagonizaron Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley.

En los últimos 24 años, Gladiador perdió a algunos de los integrantes del elenco original. Richard Harris, quien interpretó al emperador Marco Aurelio y también fue Albus Dumbledore en las dos primeras entregas de Harry Potter, murió en 2002 a los 72 años. El actor David Hemmings, que ocupó el rol de Casio, el encargado de promocionar y presentar las luchas en el Coliseo, falleció en 2003. Y Oliver Reed, quien fue el entrenador de los gladiadores, murió en mayo de 1999 antes del estreno de la cinta.

Dónde ver Gladiador 2

En medio de una gran expectativa y a 24 años del estreno de la primera entrega, este jueves llegó a los cines Gladiador 2. La secuela tiene como protagonista a Lucius, el hijo de Lucille, quien ya es todo un adulto. La película cuenta con un elenco de lujo: Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Derek Jacobi y Djimon Hounsou. La cinta de Ridley Scott dura 148 minutos y ya está disponible en las salas de todo el país.