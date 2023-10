escuchar

Transcurrieron 23 años desde el estreno de Gladiadior, la película que logró consagrarse como un clásico del cine, que podría tener su secuela y no se descarta que uno de los actores vuelva a interpretar su papel. Se trata de Spencer Treat Clark, quien interpretó a Lucius, el pequeño que tuvo un rol fundamental en la historia cuando apenas tenía 13 años. Hoy, a sus 36, continúa con su carrera actoral.

Ambientada en el año 180 en el Imperio Romano, Gladiador - protagonizada por Joaquin Phoenix y Russell Crowe- narra la traición familiar por el acceso al trono, en el que es involucrado un exgeneral que se convirtió en gladiador para ser parte del plan. En este drama, el personaje de Lucius, tiene una gran importancia ya que es quien revela la idea tras el enfrentamiento que se da entre Commodus y Maximus.

Gladiador se convirtió en una de los clásicos del cine (Captura video)

Spencer Treat Clark tenía 13 años cuando ganó gran popularidad por su excelente labor al interpretar a Lucius. Desde entonces, abrió la gran puerta a su carrera como actor. Desde pequeño, hizo participaciones en ficciones y fue a los ocho años que debutó en el cine con el film Arlington Road. Le siguieron Carretera de Arlington y Doble peligro, pero no fue hasta Gladiador que se posicionó como una gran promesa de la actuación.

El protegido, Río Místico, The Last House on the Left, Much Ado About Nothing, Cymbeline y The Town That Dreaded Sundown, fueron algunos de los proyectos en pantalla grande en los que participó posteriormente a su papel de Lucius. Y en series como Law & Order: Special Victims Unit, The Good Wife, The Closer, Mad Men, y Chilling Adventures of Sabrina.

Spencer Treat Clark continúa con su labor actoral (Captura video)

Pese a tener una gran carrera actoral, Spencer supo equilibrar su labor con su formación universitaria y lejos de elegir estudiar algo relacionado a las artes, asistió a la Universidad de Columbia y obtuvo una licenciatura en ciencias políticas y economía, profesión que no ejerce, ya que continuó en el mundo de la actuación.

Spencer Treat Clark hoy tiene 36 años y es un reconocido actor (Foto Instagram @streatclark)

Si bien poco se sabe sobre su vida personal debido al gran hermetismo que mantiene al respecto, el actor es un frecuente usuario de las redes sociales donde comparte con sus seguidores algunas de sus pasiones como es viajar y realizar deportes extremos. Su hermana, Eliza Clark, también cuenta con una gran trayectoria en la actuación.

Spencer Treat Clark comparte sus aventuras en las redes sociales (Foto Instagram @streatclark)

La vuelta de Gladiador

Debido al gran éxito del film, a través del tiempo surgieron rumores acerca de la posibilidad que se realice la película secuela de la historia. Y fue en 2021 que el director del film original Ridley Scott indicó que estaba todo listo para que el proyecto sea una realidad, debido a que contaba con el guion para que se lleve a cabo la producción.

La segunda parte contaría la historia de Lucius, su vida como adulto al ser el segundo en la línea de sucesión al trono. El nombre del popular actor Paul Mescal sonó fuertemente como quien podría interpretar este papel, y se confirmó con el comienzo de la filmación en junio pasado. Aunque hay un gran hermetismo al respecto, no se descarta que Spencer Treat Clark podría tener una participación. Pedro Pascal y Denzel Washington podrían completar el elenco, aunque hasta por el momento solo hay especulaciones.

