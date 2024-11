Charles Lecrerc, Carlos Sainz y Paul Mescal se encontraron en la premier de Gladiador 2 y compararon a los pilotos de F1 con los luchadores romanos

El miércoles por la noche en la ciudad de Londres se llevó a cabo la premier mundial de la esperada película “Gladiador 2″, una secuela directa del galardonado film del año 2000 protagonizado por Russel Crowe. Entre diferentes invitados y personalidades, los pilotos de Fórmula 1 Charles Lecrerc y Carlos Sainz, y el actor protagonista del largometraje, Paul Mescal, se hicieron virales por un hilarante intercambio en donde compararon la “ fuerza y honor” de los gladiadores con la de los pilotos de carrera de Fórmula 1.

Mientras los deportistas de la escudería Ferrari eran entrevistados en SkySports, de repente Mescal los sorprendió por sus espaldas y se sumó a la entrevista. “¡Aquí está el verdadero gladiador!”, lo recibió el periodista, luego de un afectuoso saludo entre el actor de Hollywood y los pilotos.

La primera pregunta giró en torno al encuentro que mantuvieron los tres hace casi un mes en la previa del Gran Premio de Austin, celebrado en Estados Unidos, el cual fue coronado por Lecrerc y segundado por Sainz. “¿Qué tan valioso fue eso para ti? ¿Pudiste haber usado el deporte para entrar en la mente de un gladiador?”, se le preguntó, y respondió: “Sí, jugué mucho fútbol gaélico mientras crecía, así que entiendo algo de la mentalidad deportiva. Estar en el paddock de Austin fue genial, y espero haber sorprendido a los chicos con algunas preguntas. Me encanta estar en contextos deportivos y ver detrás de la cortina”.

En ese sentido, se reconoció como un férreo seguidor de la F1 y aseguró que está “muy al día” de las noticias de ese deporte y Sainz recordó que la prensa tuvo que interrumpirlos para hablar con ellos: “Teníamos tantas preguntas que hacernos mutuamente”. “Les pregunté sobre sus configuraciones para una carrera, y ellos, sobre lo que implica filmar una producción tan grande”, agregó Mescal.

“Esta es una película importante en tu carrera. ¿Es como ir a Ferrari y tratar de emular a Michael Schumacher después de la actuación de Russell Crowe hace 24 años?”, le preguntó el periodista a Mescal, quien respondió: “No lo sé. Creo que nunca piensas realmente en el pasado o en el futuro, solo en tu propio legado y en el camino que quieres forjar. La gente de afuera piensa en eso, pero yo me concentro en mi propio terreno”.

Más tarde, consideró que apoyará a los pilotos de Ferrari en el próximo Gran Premio, en Las Vegas, y que nuevamente asistirá para acompañarlos. “¿Crees que esta mentalidad de gladiador puede ayudar a los deportistas, como hizo la primera película que inspiró a cientos de ellos?”, le preguntó el periodista sobre el final. “Sí, creo que sigo siendo un deportista en el fondo, y no puedo deshacerme de esa parte de mi cerebro. Creo que si eres fanático del deporte, esta película es para ti”, sostuvo el actor. “Fuerza y honor”, añadió el piloto español.

El intercambio entre Lecrerc, Sainz y Mescal en Austin, Texas

Antes de la aparición del actor estadounidense, Lecrerc comentó que hasta hace cuatro días no había visto “Gladiador 1″, mientras que Sainz comentó que la vio por primera vez de joven y hasta un “par” de veces más. “Para mí, es una película legendaria. Cuando la volví a ver hace dos o tres días para recordarla antes de venir aquí, te das cuenta de lo buena que es. Estoy interesado en ver qué sucede en la número dos y si pueden hacer un trabajo tan bueno como ese”.

En ese sentido, el español de 30 años se refirió al peligro de su deporte y trazó un paralelismo con los gladiadores del Imperio Romano. “Poniendo las cosas en perspectiva, estoy muy contento de no haber sido un gladiador en aquellos tiempos. Me alegra vivir en la época en que vivimos y no tener que hacer ese tipo de cosas para el espectáculo, sino solo las carreras para el deporte. Pero sí, nosotros también asumimos nuestros propios riesgos; también es un deporte arriesgado″, dijo.

El piloto nacido en Mónaco coincidió con su compañero: “Estoy de acuerdo con Carlos. Pone las cosas en perspectiva. En aquel entonces, era obvio que enfrentaban riesgos mucho mayores que nosotros hoy en día. Aun así, nuestro deporte es arriesgado, y a veces tenemos que ser valientes para tomar ciertas curvas a la mayor velocidad posible. Pero lo hacemos desde niños, y amamos lo que hacemos”.

LA NACION