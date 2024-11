Los tres hermanos que son hijos de una leyenda del cine y despegaron con vuelo propio en Hollywood

Muchas veces los hijos de los actores deciden seguir el mismo camino que sus padres. Las extensas jornadas en los sets de filmación, las alfombras rojas y las largas horas de estudio de los guiones despiertan en ellos el deseo y el anhelo de tener la misma profesión, pero con nombre propio. El intérprete sueco Stellan Skarsgård conquistó al público con su extensa y destacada trayectoria en cine y televisión, con títulos como Mamma Mía!, Piratas del Caribe, Chernobyl y Thor. Lo curioso en su caso es que seis de sus ocho descendientes también decidieron pararse delante de las cámaras. Hoy, tres de ellos, Alexander, Gustaf y Bill, tienen sólidas y prestigiosas carreras en Hollywood con títulos que van desde Big Little Lies hasta Vikingos e It. Estas son sus historias.

Stellan Skarsgård (centro) junto a sus dos hijos mayores Alexander y Gustaf quienes siguieron sus pasos y protagonizaron éxitos como True Blood y Vikingos respectivamente Jeff Vespa - WireImage

Alexander Skarsgård

El primogénito fue el primero que decidió tener el mismo trabajo que su padre. Alexander Skarsgård comenzó a actuar sin ni siquiera proponérselo, cuando era solo un niño. A los siete años un director amigo de su padre lo convocó para una película y, a los 13, grabó el film sueco The Dog That Smiled. Pero, había un aspecto de la fama que comenzó a molestarle. “Me incomodaba que la gente me reconociera. Es una época complicada y llena de cambios. Los trece son duros para cualquier niño y la fama dificultó más las cosas. Yo era inseguro y la atención me hizo aún más inseguro. Solo quería ser uno más”, sostuvo durante una entrevista con Vanity Fair España en 2018. ‘Alex’ se alejó de la actuación durante 10 años. En ese tiempo estudió Ciencias Políticas en la Leeds Beckett University del Reino Unido y se alistó en la marina del ejército.

Alexander Skarsgård trabajó en series como True Blood, Big Little Lies y Succesion IMDb

En esa línea, admitió que no fue sencillo nacer en el seno de una familia de actores y no lo disfrutó para nada, sobre todo durante la adolescencia: “Mi padre era muy excéntrico y muy diferente a los padres de mis amigos que trabajaban en una oficina. Ellos iban a trabajar de traje. Mi padre iba desnudo por la vida. Todo lo que adoro y admiro de mi padre hoy se me hacía cuesta arriba cuando era más pequeño. Yo no quería destacar. No buscaba que nadie se fijara en mí”.

Tras vivir diversas experiencias, Alexander reconoció que lo suyo era la actuación y decidió formarse y estudiar para abrirse paso en la industria cinematografía con un nombre propio. Tras varios proyectos, en 2008 llegó la serie que, según sus propias palabras, “cambió su carrera para siempre”: True Blood donde interpretó a Eric Northman. De ahí en más su carrera fue en ascenso: protagonizó el videoclip de “Paparazzi” de Lady Gaga, fue Tarzán en la película de 2016 de David Yates La leyenda de Tarzán (The Leyend of Tarzan) y protagonizó Noche de lobos (Hold the Dark) para Netflix.

En 2016, Alexander Skarsgård protagonizó La leyenda de Tarzán, la película dirigida por David Yates, junto a Margot Robbie y Samuel L. Jackson IMDb

En 2018 tendría el siguiente gran papel de su carrera, el cual le valdría un Emmy, un Globo de Oro, un SAG y un Critic’s Choice, el de Perry Wright, el violento y manipulador marido de Celeste, el personaje de Nicole Kidman en Big Little Lies, la serie de HBO que también tuvo a Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz en el elenco.

Alexander le aseguró a Entertainment Weekly que trabajar con Kidman fue “uno de los momentos más destacados de su carrera”. Volvieron a compartir un set cuatro años después para filmar la película El hombre del norte (The Northman).

En los últimos años, el mayor de los hermanos Skarsgård tuvo destacadas participaciones en cine con Lee y en televisión con Succesion. En 2022 fue padre junto a su pareja, la actriz sueca Tuva Novotny.

Así como cuando tenía 13 años la fama y la popularidad lo abrumaban y quería despegarse completamente del “mandato familiar” hoy, a los 48, el protagonista de Godzilla vs. Kong encontró la forma de amigarse con ella desde un lugar diferente, en el que lo más importante es que su trabajo “signifique algo para alguien”.

Gustaf Skarsgård

Cuatro años después del nacimiento de Alexander, Stellan y My Skarsgård le dieron la bienvenida a Gustaf, quien también decidió incursionar en la profesión de su padre a muy temprana edad y, según le reconoció a Fox News eso “realmente le encantó”. En aquel momento supo que quería ser actor y empezó a formarse para alcanzar ese objetivo. Dio sus primeros pasos en producciones suecas hasta que en 2013 asumió un rol protagónico como el constructor de barcos Floki en la serie Vikingos (Vikings).

Mientras aún estaba inmerso en el mundo nórdico, Skarsgård empezó a hacer todo lo posible para conseguir un papel en la serie de HBO Westworld. En 2017 le reveló a Interview que consiguió una audición, pero solo tuvo dos días para aprenderse “una escena muy, muy difícil, con un discurso muy largo”. No quedó para nada conforme con su trabajo y hasta llamó a su representante para decirle que no iban a contratarlo.

Gustaf Skarsgård interpretó a Floki en las seis temporadas de Vikingos IMDb

“Volví a casa en Suecia y escuché que me decían ‘no’ en todos los otros proyectos para los que audicioné. Westworld era el que más quería, pero como lo abandoné pensé ‘bueno, esto es todo. Ahí se va mi carrera como actor’”, reconoció. Ese fue probablemente su momento más delicado y reflexivo, puesto que mientras él no conseguía trabajo, sus hermanos brillaban en sus propios proyectos. Sin embargo, no agachó la cabeza y, una hora antes de salir a cenar con su novia, lo llamaron para decirle que tenía el papel de Karl Strand en la serie.

El actor de 43 años admitió que existía una rivalidad entre él y Alexander y Bill. “Por supuesto que puede haber celos e inseguridades y todo eso, porque es inherente a esta profesión tal como es. Y si tenés eso cerca, dentro de tu propia familia, si a tu hermano le va bien cuando a vos no, es un recordatorio de eso”, le dijo a Entertainment Tonight. “Pero, eso no quiere decir que no puedan ser felices el uno por el otro también… Incluso si estoy en mi punto más bajo, con inseguridad y todo, siempre desearía lo mejor para mis hermanos. Pero, cuando a vos te va bien, simplemente tenés más felicidad para tus hermanos”, aseguró.

Gustaf Skarsgård, el segundo hijo de Stellan, trabajó en películas como Oppenhaimer y Air Instagram @gustafskarsgård

En los últimos dos años, el intérprete sueco se abocó a trabajos en la pantalla grande. Estuvo en Air junto a Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Tucker y Viola Davis y en Oppenheimer, la multipremiada cinta de Christopher Nolan. En cuanto a su vida privada, tiene una hija de tres años fruto de su relación con Caroline Sjöström.

Bill Skarsgård

El cuarto hijo, Bill, también siguió el legado de su padre y dos de sus tres hermanos mayores. Si bien desde el principio se destacó por su talento, no le fue fácil tomar la decisión de ser actor y la fama tampoco fue sencilla de manejar. “Me acuerdo de que iba al supermercado y mi padre me decía ‘¿podés ir a comprar la leche en este o en ese pasillo?’ Y una vez que me alejaba de él, escuchaba a la gente decir ‘¿ves quién está aquí?’”, le contó Bill Skarsgard a Esquire y reconoció que, aunque no entendía por qué hablaban de él, sabía que no le gustaba.

Bill Skarsgård trabajó en Castle Rock, Eternals y John Wick 4 IMDb

Durante el colegio secundario no estaba muy seguro de lo que quería para su futuro, así que se especializó en ciencias, teniendo en cuenta su madre era médica y su hermano Sam iba por el mismo camino. Pero, sin darse cuenta, fue ahí cuando comenzó a trabajar como actor. “La principal razón por la que no me dediqué a la actuación al principio fue porque pensaba que la gente diría ‘sí, claro, acá viene otro, le dieron de comer en bandeja de plata, claro que es actor’. Eso es algo con lo que todavía tengo problemas porque hice cuatro papeles protagonistas en Suecia y, aun así, cada vez que me hacen una entrevista siempre me preguntan: “Bill, ¿de verdad querés ser actor?”, sostuvo en una entrevista con Hero. “Un director te va a elegir porque cree que sos el mejor para el papel y no por tu apellido. Siendo adolescente, te resulta difícil encontrar quién sos, encontrar tu identidad y convertirte en tu propia persona. ¡Y que yo me dedicara a la actuación no era algo original en mi familia!”, reflexionó.

Stellan Skarsgård es padre de ocho hijos, seis de los cuales siguieron sus pasos; Gustaf, Bill y Alexander, fueron los que mejor se consolidaron en Hollywood Neilson Barnard - Getty Images North America

El actor reconoció que nunca tuvo miedo de abrirse paso en Hollywood y menos aún de que lo compararan con su padre o sus hermanos. Al igual que ellos, Bill se inició en producciones suecas y de a poco ganó popularidad gracias a sus trabajos en Anna Karenina y en la serie de Netflix Hemlock Grove. Pero, el verdadero salto al estrellato llegó en 2017 cuando interpretó al payaso Pennywise en la película de terror It, basada en la novela homónima de Stephen King, y dirigida por el argentino Andrés ‘Andy’ Muschietti.

Este papel le valió un importante reconocimiento en el mercado y a partir de ahí no paró de trabajar: estuvo en Deadpool 2, prestó su voz para un personaje de la película de Marvel, Eternals y fue el Marqués Vincent de Gramont en John Wick 4. Entre medio grabó It: Capítulo Dos, pero la cinta no recibió la misma recepción que la primera ni de parte de la audiencia ni de la crítica.

Skarsgård fue el payaso Pennywise en It IMDb

El protagonista del remake de El cuervo (The Crow) está en pareja con la actriz Alida Morberg, madre de su hija de seis años, y al igual que sus hermanos, mantiene un perfil bajo en lo que a su intimidad respecta. No obstante, recientemente fue noticia por quedar detenido en Suecia por posesión de Marihuana. En febrero, TMZ reveló que el hecho sucedió en octubre de 2023 y que el actor se declaró culpable. Tuvo que pagar una multa de unos 3825 dólares, por lo que quedó exento de ir a la cárcel.

En la actualidad, el intérprete sueco de 34 años está próximo a estrenar la película de terror Nosferatu de Robert Eggers y está previsto que el año viene vuelva a pintarse la diabólica sonrisa en el rostro para Welcome to Derry, un spin-off de It para HBO.

Bonus track: Valter Skarsgård

El sexto y último hijo de Stellan y My Skarsgård, Valter, también quiso seguir los pasos de los mayores de la casa. Al igual que sus hermanos se inició en producciones suecas como Detalles (Details) y Matar a un niño (To Kill a Child) donde estuvo dirigido por Alexander.

Valter Skarsgård, el sexto hijo de Stellan y My también es actor Instagram @valterskarsgard

Si bien podria decirse que en la actualidad el actor de 29 años aún no tiene la misma popularidad que Stellan, Alexander, Gustaf y Bill su filmografía -Funhouse, Los señores del caos y principalmente Börje: el viaje de una leyenda, serie donde interpretó al jugador de hockey sobre hielo suceso Börje Salming- demuestra que su carrera va en ascenso.

Aunque hasta acá se puede decir que son una familia numerosa, hay más personas con el apellido Skarsgård. Stellan y My tuvieron seis hijos juntos. Después de Alexander y Gustaf llegó Sam, que se dedicó a la medicina al igual que su madre y tras el nacimiento de Bill llegó Eija, la única mujer. Ella también trabaja en la industria del entretenimiento, pero detrás de cámaras con su propia agencia de casting.

Eija y Valter junto a su madre, la médica My Skarsgård, quien se divorció de Stellan en 2007 Instagram @eijalo

Tras su separación de My en 2007, el actor de En busca del destino, El rey Arturo y Dune comenzó una relación con la productora Megan Everett. Se casaron en 2009 y tuvieron dos hijos, Ossian - quien ya trabajó con Bill en la película sueca de 2022 Quema todas mil cartas (Burn All My Letters) - y Kolbjörn, que siendo el más pequeño de los ocho ya es un actor infantil y trabajó con el protagonista de It en la serie de Netflix, Clark.

“No les doy consejos a mis hijos que actúan. Les doy apoyo. Si les das consejos y logran algo, no sienten que lo hayan logrado. Además, si les das consejos y no logran nada, entonces pueden decir ‘es todo culpa tuya’”, le reconoció Stellan a The Guardian en 2020. ¿Tendrán los fanáticos la oportunidad de ver a todos los Skarsgård en pantalla algún día? De momento no, pero, todo podría pasar, ¿cierto?