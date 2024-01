escuchar

En la carrera por captar suscriptores y retener a los que ya le dieron play a un contenido, las plataformas de streaming mueven sus piezas en pos de ser las más elegida por los usuarios. Algunas realizan importantes entrenos y otras suman a su catálogo éxitos de taquilla.

Asimismo, en el último tiempo se vio una tendencia: la de sumar títulos que estuvieron al aire hace décadas y darles una nueva vida. Justamente en las últimas horas, Netflix agregó una telenovela que data de 1998 y revolucionó las redes sociales. ¿Cuál? Nada más y nada menos que Muñeca Brava, el éxito que protagonizaron Natalia Oreiro y Facundo Arana.

Cambio dolor por libertad: Natalia Oreiro y Facundo Arana arrasaron en el rating tiempo atrás (Archivo Muñeca Brava)

Las plataformas de streaming renuevan frecuentemente su oferta de contenidos. Agregan series, quitan películas, lanzan documentales y apuestan tanto por productos propios como también de otras firmas. Si bien es cierto que lo “nuevo” suele generar interés, también hay cosas que, aunque se hayan estrenado hace años, aún siguen en la memoria de los fanáticos.

El miércoles, Netflix sumó a sus filas una telenovela que Telefe puso al aire entre 1998 y 1999 y que fue un éxito rotundo: Muñeca Brava. La historia de Milagros, una joven huérfana que fue criada en un convento y termina trabajando en la casa donde vive Ivo De Carlo, se robó un lugar en los corazones del público. Los personajes principales, interpretados por Natalia Oreiro y Facundo Arana, vivieron un intenso y complicado romance a lo largo de 270 capítulos.

Facundo Arana y Natalia Oreiro como Ivo y Mili en Muñeca Brava archivo - LA NACION

Además de Oreiro y Arana, el resto del elenco estuvo integrado por Segundo Cernadas, Fernanda Mistral, Victoria Onetto, Norberto Díaz, Arturo Maly, Lydia Lamaison y Verónica Vieyra, entre otros actores.

“Porque me muero de amor si no está Nati Oreiro: ‘la Cholito’ llegó a Netflix”, advirtieron desde las redes sociales de la gigante de streaming para anunciar el desembarco de la telenovela escrita por Enrique Torres. La noticia causó una verdadera revolución y los usuarios de X no tardaron en pronunciarse el respecto.

A 25 años de su estreno, Muñeca Brava llegó a Netflix (Foto: X @chenetflix)

“Pusieron Muñeca Brava en Netflix, así que voy a volver a trabajar: nunca”; “No cuenten conmigo hoy, voy a estar viendo Muñeca Brava (de nuevo)”; “Subieron Muñeca Brava a Netflix, me perdieron, bye”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X. Efectivamente, la serie ya está en la plataforma, aunque en una versión acortada. Son 40 capítulos con una duración de alrededor de 50 minutos cada uno.

Otro anuncio de Netflix: también sumó un “tanque” de Reese Witherspoon

En Netflix hay contenido para todos los gustos y edades. Hay comedias, dramas, terror, documentales y contenido infantil. Entre los títulos más vistos de los últimos días se ubicó Alma Salvaje (Wild, en inglés), un drama basado en hechos reales y protagonizado por Reese Witherspoon. La película dirigida por Jean-Marc Vallée se estrenó en 2014 y ahora, 10 años después, es furor en la plataforma.

Reese Witherspoon protagoniza Alma Salvaje IMDb

El drama gira en torno a Cheryl Strayed, una joven aventurera que decide darle un giro a su vida tras afrontar la dolorosa muerte de su madre. En medio de un divorcio que le hizo atravesar por una fuerte crisis personal, vivirá una experiencia única al sumergirse en lo más profundo de la naturaleza y emprender un viaje de 1600 kilómetros por unos paisajes increíbles. La película dura 90 minutos y está disponible en Netflix.