Este año se cumplen tres décadas del estreno de la exitosa película Entrevista con el vampiro (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, por su título en inglés), dirigida por Neil Jordan y basada en los libros de Anne Rice de 1976. El film contó con un aclamado elenco, conformado por Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas y Kirsten Dunst, que se convirtieron en reconocidas estrellas de Hollywood. Acá te contamos cinco curiosidades de la producción, que sorprendieron a los fanáticos 30 años después.

Anne Rice publicó el primer libro de la saga de Crónicas vampíricas en 1976. Menos de 20 años después, la historia se trasladó a las pantallas, en 1994, y logró un éxito inesperado. De hecho, la autora no estuvo de acuerdo con algunas decisiones de la productora antes del rodaje, pero después reconoció que fue una “auténtica maravilla”.

1. Anne Rice no quería que Tom Cruise interpretara a Lestat

Tom Cruise dio vida a Lestat de Lioncourt, un vampiro que experimenta un camino hacia el mundo oscuro y cuyo personaje resultó escalofriante. Pero la idea que plasmó en sus libros Anne Rice era la de un hombre rubio, muy alto y extremadamente delgado, por lo que no quería que el protagonista de Top Gun interpretara a Lestat, según consignó Glamour.

Tom Cruise interpretó a Lestat IMDb

En tanto, la escritora sugirió los nombres de Rugter Hauer, Christopher Walken y John Malkovitch para su personaje protagonista. Pero, luego de terminar el rodaje y ver la cinta completa, se retractó y llamó por teléfono a Tom Cruise para pedirle disculpas.

2. El ánimo del personaje de Brad Pitt se trasladó al actor

Brad Pitt interpretó a Louis de Pointe du Lac, un vampiro que sufre el tormento constante por su transformación y que se siente culpable por tener que matar a otros humanos. En entrevistas posteriores, el actor reveló que se sintió “muy agotado” durante el rodaje y que se planteó abandonarlo.

Brad Pitt vio afectado su ánimo IMDb

3. Kirsten Dunst fue elegida sobre otras actrices reconocidas

Cuando tenía 11 años, Kirsten Dunst interpretó a Claudia, la niña vampiro de la película. Si bien tuvo que repetir el casting, la pequeña resultó elegida sobre otras actrices reconocidas, como Christina Ricci, Julia Stiles o Evan Rachel Wood, según consignó el medio mencionado. En tanto, su personaje en los libros tenía únicamente cinco años, pero la producción decidió aumentar su edad en la ficción audiovisual.

Kirsten Dunst dio vida a Claudia con 11 años IMDb

4. La forma en la que la producción conseguía la palidez de los actores

Los actores y actrices de Entrevista con el vampiro fueron caracterizados para lograr la apariencia de este ser fantástico. Para ello, utilizaron pelucas, uñas postizas y colmillos. Pero, detrás de la palidez de sus rostros, se encontró algo más que maquillaje. Y es que, durante unos instantes previos a rodar, debían permanecer boca abajo para aparentar una mayor naturalidad.

5. Antonio Banderas y Tom Cruise no coincidieron en el rodaje

Mientras que el actor español rodó las escenas en las que apareció en París, en Francia, al interpretar a Armand, Tom Cruise filmó su parte en Estados Unidos.

Antonio Banderas rodó sus escenas en París IMDb

En tanto, los protagonistas de Entrevista con el vampiro consolidaron sus trayectorias fílmicas y se convirtieron en grandes estrellas de Hollywood. En los 30 años que transcurrieron desde el estreno, Brad Pitt, hoy de 60 años, protagonizó películas como Troya, El club de la pelea, Seven, El curioso caso de Benjamin Button o la saga de Ocean’s Eleven.

Por su parte, Tom Cruise, ahora de 61, estuvo al frente de las sagas de Top Gun o Misión imposible, e interpretó los personajes principales de Vanilla Sky o El último samurái. Antonio Banderas, de 63 años, se hizo un hueco en Hollywood con Crónica de un engaño o Mi novio es un ladrón, con Meg Ryan.

Kirsten Dunst, con 41 años, fue el rostro de Mary Jane en Spiderman y fue reconocida por sus interpretaciones en producciones como María Antonieta o La sonrisa de Mona Lisa.