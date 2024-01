escuchar

Tras el éxito de la primera temporada que abordó la historia de Jeffrey Dahmer, conocido como el ‘carnicero de Milwaukee’, la serie Monstruo de Netflix regresa con una segunda temporada centrada en el caso de los hermanos Menéndez.

La próxima serie antológica, que se lanzará en 2024, se titula oficialmente Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez (Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story). La temporada recrea la condena de los hermanos en 1996 por el asesinato de sus padres José Menéndez y su esposa Kitty, quienes serán interpretados por el actor español Javier Bardem y la actriz estadounidense Chloë Sevigny, respectivamente. Por su parte, Cooper Koch interpretará a Erik, mientras que el actor Nicholas Alexander Chavez se pondrá en la piel de Lyle.

La serie tiene como objetivo no solo examinar la psicología intrincada detrás de este crimen, sino también unir a una audiencia global a través de la narrativa intrigante y sombría que distingue a la franquicia.

La historia de los hermanos Menéndez

El caso de los hermanos Menéndez figura entre los más oscuros en la historia del mundo del crimen. En 1989, Joseph Lyle Menéndez y Erik Galen Menéndez fueron condenados por el asesinato de sus padres José y Mary Louise “Kitty”, en su hogar en Beverly Hills. Utilizaron un arma de fuego para el homicidio e intentaron simular un ataque de la mafia. A pesar de las primeras alegaciones de abuso, las cuales no se confirmaron, ambos fueron sentenciados a pasar el resto de sus vidas en la cárcel.

Los hermanos Menéndez fueron sometidos a un juicio altamente mediático, donde la defensa presentó los argumentos de presunto abuso por parte de sus padres. Después de dos juicios que resultaron en condenas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, los hermanos pasan sus días en prisión. A pesar de haber estado en cárceles separadas durante años, finalmente fueron reunidos en la misma cárcel. Ambos se han casado durante su tiempo en prisión.

El elenco contará con dos actores reconocidos internacionalmente

Chloe Sevigny volverá a colaborar con Ryan Murphy después de trabajar con él en American Horror Story y la segunda temporada de Feud. Por otro lado, Sevigny es también reconocida por su rol en Los muchachos no lloran. También ha recibido nominaciones al Oscar y al Globo de Oro, ganando este último por su participación en la serie de HBO, Big Love. Recientemente, concluyó la filmación de la película Bonjour Tristesse junto a Claes Bang, y ha participado en series como Bloodline, The Girl From Plainville y Muñeca rusa.

Por otro lado, Javier Bardem ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Sin lugar para los débiles, de los hermanos Coen, y también tuvo tres nominaciones adicionales a lo largo de su carrera por sus roles en Antes que anochezca, Biutiful y Being the Ricardos. Bardem es también reconocido por sus actuaciones en producciones notables en inglés como Dune, Vicky Cristina Barcelona y 007: Operación Skyfall, así como a películas españolas de renombre como Los lunes al sol y Mar adentro. Sin embargo, la interpretación de Bardem como José Menéndez en Monstruo será su primer papel protagónico regular en una serie de televisión en inglés.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, Netflix ha confirmado que será en 2024.

