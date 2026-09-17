A los 43 años, murió el primer ganador de la historia de La Voz

El miércoles se confirmó la muerte de Ben Saunders, cantante de 43 años reconocido internacionalmente por haber ganado la primera edición en la historia de La Voz Holanda. La Policía halló el cuerpo del neerlandés en las inmediaciones de la ciudad de Arnhem.

Saunders fue encontrado el martes 15 de septiembre en Rijkerswoerdse Plassen, una zona recreativa situada al sur de la ciudad. Previamente, las autoridades habían publicado un aviso en la ciudad para solicitar información por el paradero del artista, según detalló El Mundo de España. Además de los oficiales, participaron de la búsqueda perros, buzos y hasta un helicóptero.

Murió Ben Saunders, estrella de La Voz

Hasta el momento no se confirmó la causa de muerte, pero definieron que no se trató de un hecho criminal. El siguiente paso es realizarle una autopsia para conocer qué provocó su deceso.

La noticia causó conmoción en la ciudad y en la familia del cantante. Su hermano, Dean Saunders, también cantante y ganador de Popstars 2011, confirmó el hecho en Instagram: “Mi querido hermano pequeño falleció. Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora... Qué día tan terrible para todos nosotros... Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto... Ben tenía una familia preciosa, una familia que lo quería muchísimo y siempre lo querrá... Ben está en mi corazón y siempre estará ahí”.

El posteo que hizo el hermano de Ben (Fuente: Instagram/@deansaundersjr)

Por su parte, Marco Borsato, quien fue su coach en La Voz, dijo: “Querido y especial hombre, ¡mi corazón está destrozado! No encuentro palabras para expresar el vacío que dejás. Querida Janita [esposa de Ben], amigos y familiares, mucha fuerza para sobrellevar esta enorme pérdida".

La historia de Ben Saunders

El cantante nació en Londres y creció en Hoorn, Países Bajos. Desde pequeño sintió cercanía por la música y sus padres lo apoyaron con clases de canto. En los 2000 dio un salto en concursos televisivos, pero la fama llegó en 2011 cuando se convirtió en el ganador de La Voz Holanda.

Durante la audición a ciegas interpretó “Use Somebody”, de Kings of Leon, y rápidamente convenció al jurado. Desde entonces tuvo una carrera meteórica en el programa y más tarde fuera de él.

Después de ser el campeón de la competencia de música, publicó ese mismo año un disco: You Thought You Knew Me by Now y Heart & Soul, un año después. Entre sus canciones más conocidas se encuentra “Kill For A Broken Heart”.

Ben había dejado de lado la música y ahora se dedicaba a los tatuajes (Fuente: Instagrma/@bensaundersmusic)

Según detallaron los medios neerlandeses, la vida de Saunders estuvo marcada por conflictos judiciales. En 2015 fue condenado a realizar 180 horas de trabajos comunitarios y a pagar una indemnización después de ser declarado culpable de agredir a un controlador de tráfico.

Pese al apoyo del público y el reconocimiento fuera de las fronteras de los Países Bajos, con el paso del tiempo su actividad artística decayó y se refugió en Arnhem, donde se dedicó a hacer tatuajes. En las redes sociales, sus allegados lo recordaron con mensajes afectivos y menciones especiales.