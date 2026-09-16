Final de Gran Hermano, EN VIVO: hoy se conoce al ganador de la generación dorada, cómo votar

Para ver el programa por televisión, los servicios de cable ofrecen el canal correspondiente:

Flow: Canal 10 (Digital) y 1001 (HD).

Canal 10 (Digital) y 1001 (HD). Telecentro: Canal 10 (Digital).

Canal 10 (Digital). DirecTV: Canal 123 (Digital) y 1123 (HD).

Canal 123 (Digital) y 1123 (HD). En Uruguay, la transmisión en vivo está disponible a través del Canal 10.

Para quienes prefieren el seguimiento online, el sitio oficial de Telefe, MiTelefe, permite ver la programación en directo mediante la selección de la opción “Vivo” en el menú superior.