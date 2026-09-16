Final de Gran Hermano, EN VIVO: hoy se conoce al ganador de la generación dorada, cómo votar
Esta noche llega el cierre del programa que tendrá después de 19 años a una mujer como ganadora; enterate del minuto a minuto de lo que sucede previo a la gala de cierre
Noche emotiva antes de la final
Un día antes de la final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Santiago del Moro les reveló a las dos finalistas, Sol y Yipio, que estaban a punto de reencontrarse con alguien muy especial. Al cruzar la puerta al zoom de la casa, cada una de ellas vivió un momento de pura emoción al ver a sus familiares y amigos más cercanos.
Cuándo se entregan los premios de Gran Hermano
Según informó Santiago del Moro, los premios se entregarán un día después de la final. Además, adelantó que habrá regalos especiales para todos los jugadores de esta edición. Tras la salida de las participantes el miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá la Noche de Campeonas, la cual marcará el cierre total del ciclo.
Quién gana la final de Gran Hermano 2026 hoy, según las encuestas
En las encuestas que se desarrollan en X, los usuarios dieron a conocer quién tiene mayor intención de voto. Yipio es la que mayor apoyo del público tiene, por lo que podría consagrarse como la ganadora de Gran Hermano. En algunas consultas populares en la red social antes mencionada, aparece con el 54%, 55% y hasta el 70%. Mientras tanto, Sol figura con un 45% y hasta un 68% en algunas consultas virtuales.
Cómo seguir Gran Hermano en vivo
Para ver el programa por televisión, los servicios de cable ofrecen el canal correspondiente:
- Flow: Canal 10 (Digital) y 1001 (HD).
- Telecentro: Canal 10 (Digital).
- DirecTV: Canal 123 (Digital) y 1123 (HD).
- En Uruguay, la transmisión en vivo está disponible a través del Canal 10.
Para quienes prefieren el seguimiento online, el sitio oficial de Telefe, MiTelefe, permite ver la programación en directo mediante la selección de la opción “Vivo” en el menú superior.
Cuál es el premio para la ganadora de Gran Hermano
La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá $70.000.000, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. El segundo puesto obtendrá una casa y $20.000.000.
Cómo votar en la final de Gran Hermano 2026
Para votar a una de las finalistas existen dos opciones:
- 9009: se debe enviar un mensaje de texto (SMS) al Acceso 9009 con el prefijo GH y seguir las instrucciones que le son impartidas por el sistema de recepción.
- Sitio web (Mercado Pago o plataformas de pago): se debe escanear el código QR que será anunciado en el programa o en el canal o visitar el sitio y seleccionar la modalidad de participación deseada. Luego hay que seguir las instrucciones impartidas por el sistema y la plataforma de pagos o billetera virtual.
A qué hora es la final de Gran Hermano
Según reveló Telefe en sus redes sociales, el programa comienza este miércoles a las 22.15. Desde ese momento, Santiago del Moro hablará con las dos finalistas: Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, hasta darles el veredicto del público.