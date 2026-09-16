Nicolás Repetto vuelve a la TV: cómo será el programa, el particular nombre elegido y la ironía de Mario Pergolini

Ante la proximidad del verano, los canales ya están pensando en el recambio televisivo. Muchos conductores se toman vacaciones y algunos programas se discontinúan. Y si bien lejos quedaron las épocas en las que se estrenaban ficciones o ciclos que podían durar todo el año, la pantalla chica prepara algunos nuevos proyectos para seguir seduciendo a la poca audiencia que le queda.

En un principio, escuchar en la danza de nombres el de Nicolás Repetto para el recambio estival, sorprendió. Tras su fallida conducción en El Noticiero de la Gente, en Telefe, el conductor desapareció de los medios y poco se sabía de él. Pero con el correr de los días, lo que parecía apenas un rumor fue tomando forma: eltrece prepara un programa semanal de entretenimientos con él a la cabeza.

Tras casi 10 años de ausencia, Nicolás Repetto vuelve a la tele desde la pantalla de eltrece Hernan Zenteno - La Nacion

El nombre tentativo que maneja la productora Kuarzo, que llevará adelante el envío, es Clink Clank. Será grabado y la idea es que esté al aire en la primera semana de enero próximo. Si bien en un principio se pensó en una tira diaria, ahora se baraja la posibilidad de que sea semanal y grabado. El ciclo de entretenimientos contará con una diversa cantidad de juegos como los que alguna vez Repetto presentó en su programa. Hasta tienen en mente repatriar a la televisión el famoso juego del corchito de Sábado Bus, donde los famosos competían a embocar un corcho pequeño dentro de una copa mediante un tiro de precisión.

La vuelta de Repetto no pasó inadvertida en los medios ya que el conductor tiene varios éxitos en su haber. Pero quien se hizo eco, fiel a su estilo, de la noticia fue Mario Pergolini: en el monólogo de su programa Otro día perdido, en eltrece, bromeó sobre la posibilidad de que Repetto ocupe su lugar.

En diálogo con su equipo sobre la continuidad de su late show, Pergolini ironizó sobre la llegada del conductor a la pantalla de eltrece: “Vi que Nicolás Repetto está buscando laburo. Estoy seguro que me voy yo y lo agarra Nicolás Repetto. A veces sueño, estoy con miedo y me despierto. ¡Ah! ¿Qué pasó? Pensé que el otro día Otro día perdido lo conducía Nicolás Repetto’. Y mi mujer me dice: ‘Pero si a vos no te importa el programa’... ¡Pero no quiero que lo haga Repetto!”.

La última participación de Repetto en la televisión abierta fue entre 2017 y 2018, cuando Telefe estrenó El noticiero de la gente, ciclo en el que estuvo poco tiempo ya que se involucró en una serie de polémicas que no fueron beneficiosas para la performance en materia de rating del informativo. Su lugar lo ocupó Germán Paoloski, quien se mantiene como conductor del envío hasta el día de la fecha.