Se estrenó hace 21 años, la protagoniza Denzel Washington y la rompe en Netflix

Netflix cuenta con varias joyas ocultas dentro de su catálogo, las cuales pueden pasar desapercibidas entre el amplio abanico del gigante del streaming; y eso es lo que ocurrió con Hombre en llamas, la película que se estrenó en 2004, que está protagoniza Denzel Washington y que los suscriptores volvieron a convertir en un éxito.

Hombre en llamas retrata la historia de un exagente que enfrenta a una red criminal en México

Dirigida por Tony Scott, el thriller de acción y venganza ambientado en Ciudad de México, sigue en dos horas y treinta minutos a John Creasy (Washington), exagente de la CIA y exmilitar, un hombre alcohólico y desengañado que carga con un gran peso de conciencia. Su amigo Rayburn (Christopher Walken) le consigue un trabajo como guardaespaldas de Lupita “Pita” Ramos (Dakota Fanning), la hija de nueve años de un empresario.

Al principio, Creasy es distante y reticente a su tarea, sin encontrarle sentido a su nueva vida. Sin embargo, la inocencia y vitalidad de Pita logran derribar lentamente sus barreras emocionales. La relación entre ambos se vuelve cada vez más cercana y afectuosa; y hasta le devuelve una razón para vivir. Pero todo da un giro inesperado cuando Pita es secuestrada, por lo que Creasy se ve arrastrado a una misión personal donde la ley pasa a segundo plano.

El vínculo entre Creasy y la pequeña Pita Ramos, interpretada por Dakota Fanning, construye la parte más sensible del relato.

“Contratado como guardaespaldas de una niña de nueve años, hija de un rico empresario, un exagente de la CIA se venga de sus captores en México, una ciudad asediada por una ola de secuestros”, dice la sinopsis oficial, la cual invita a darle play.

“Aunque la dicotomía secuestro-venganza es demasiado familiar, la química entre Washington y Fanning y algunas tomas de acción muy buenas hacen de esta una película muy entretenida”; “¿Cumple la película? Desde luego: estas películas suelen cumplir, incluso las de bajo prepuesto... Además, cuenta con un guion de Brian Helgeland y un reparto de primera categoría" y ”Un thriller de acción que se ve muy bien con una sola pega: parecen dos películas diferentes dirigidas a dos audiencias distintas", son algunos de los comentarios que los críticos especializados publicaron en el sitio FilmAffinity.

Hombre en llamas recibió la aprobación de los críticos especialistas (Foto: Captura FilmAffinity)

Otras joyas ocultas que podés ver en Netflix

Aventura en Alaska (2007)

Aventura/Drama. Después de su graduación de la universidad, Christopher McCandless regala sus ahorros, se deshace de sus pertenencias y realiza un viaje a través de la vida silvestre de Alaska. Duración: 2 h 28 min. Ver Aventura en Alaska.

Aventura en Alaska, tráiler oficial

Deuda de sangre (2002)

Suspenso/Drama. Terry McCaleb, un veterano investigador del FBI, anda tras la pista de un psicópata apodado por los medios de comunicación como “el asesino del código”. Tras el último homicidio, Terry visita la escena del crimen y lo descubre entre la multitud; comienza entonces una persecución que le provocará un infarto y su retirada del servicio activo. Duración: 1 h 50 min. Ver Deuda de sangre.

Deuda De Sangre, tráiler oficial

El apostador (2014)

Crimen/Suspenso. Jim Bennett es un profesor de literatura de la universidad con un grave problema: le gusta demasiado apostar. Debido a su ludopatía, el profesor ahora tiene muchas deudas que saldar, deudas que le conducen hacia nuevas amistades para nada recomendables. Bennet no sabe cómo pagar el dinero que debe y ya no tiene a quién acudir, por lo que se encamina a los bajos fondos de la ciudad en busca de una salida, pero allí no encontrará más que nuevos problemas. Duración: 1 h 51 min. Ver El apostador.