Lali Espósito ofreció un show espectacular este sábado en el Cosquín Rock, su primero en las 24 ediciones del festival de la música que se lleva a cabo anualmente en Santa María de Punilla, Córdoba. Sin embargo, a pesar de las puntuales referencias a la política argentina y al gobierno nacional, la cantante se volvió tendencia por una tierna particularidad, su novio Pedro Rosemblat fue a verla y su presencia entre el público revolucionó las redes.

La semana pasada ambos confirmaron los rumores luego de meses de especulaciones en favor de un noviazgo oculto. No obstante, tras el blanqueo, el streamer estuvo presente en el espectáculo de la intérprete de “N5″ y en las redes no tardaron en enseñar los momentos más icónicos mientras observaba atento la performance.

Aplausos, risas y hasta gritos de felicitaciones de parte de Rosemblat para Espósito. El periodista no fue solo, sino que fue junto a Candela Vetrano, una de las mejores amigas de Lali y también ex Casi Ángeles. Tras la euforia que causó allí, las reacciones de parte de los usuarios no tardaron en llegar, con mensajes alusivos como: “No te puedo ver así de enamorado”; “Miren su carita”; “Habrá quedado el doble de enamorado después de lo que hizo Lali en el escenario” y “Chorreando baba”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su romance (Foto: Instagram/@lali)

La pareja se mostró en las redes sociales en una oportunidad anterior muy cerca. El contexto de las postales en la playa fue de unos días atrás en Punta del Este, lejos del ojo de la prensa, pero debido a sus responsabilidades laborales, la cantante pop retornó de inmediato a la Argentina.

Según detalló en una entrevista que ofreció a la edición Billboard de nuestro país, Lali contó que esta es la primera vez que Rosemblat la fue a ver a un concierto. Además, aseguró que ambos están “hasta las manos”. “Estoy re contenta. Eso a uno lo revitaliza (...) Se pudo hacer el tiempo para poder venir y yo feliz de que venga a compartir mi mundo musical”, sostuvo entre risas.

Sin referencias a su flamante fan número uno, desde su cuenta de X, escribió luego del recital: “Fuaaa, lo que fue Cosquín Rock. ¡Gracias por el amor! Fue una Locura. Épico. Inolvidable. Poderoso. Único. ¡De todos!”.

¿Qué dijo Lali Espósito sobre el gobierno?

Lali Epósito, al igual que otros artistas argentinos, fueron blanco de las críticas del gobierno nacional por los shows que ofrecieron en diferentes provincias con supuesto patrocino de las administraciones públicas locales. Si bien, en diferentes ocasiones, la ex Casi Ángeles salió al cruce y le respondió a sus detractores, en donde afirmó que nada es como se dice en las redes y tildó a los señalamientos de “espuma”, ahora se hizo un lugar en el Cosquín Rock y lanzó un palito.

Desde uno de los escenarios del predio del Aeródromo de Santa María de Punilla, Lali cambió la letra de su canción “¿Quiénes son?”, que trata sobre los cuestionamientos y agresividad que recibe. “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo”, dice el tema, pero ella cambió las últimas palabras por “qué si vivo del Estado”.

Otro que imitó la técnica de Espósito fue Dillom, que también participó del festival y modificó parte de la letra de la canción “Señor Cobranza”, de Las Manos de Filippi, pero popularizada por Bersuit Vergarabat. En lugar de cantar “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar”, cantó “a Caputo en la plaza lo tienen que matar”.