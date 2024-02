escuchar

No hay dudas de que Flor Vigna es una de las famosas que más ha dado de que hablar en los últimos meses. Sus fuertes declaraciones en el Bailando (América TV), la separación de Luciano Castro y el supuesto affaire con Pedro Alfonso la dejaron en el ojo de la tormenta. Lejos de encontrar paz, Sabrina Rojas se sumó a la polémica y no se guardó nada.

ESP - Flor Vigna y Luciano Castro, en tiempos felices Santiago Cichero/AFV

Mientras hablaba de sus días en Carlos Paz, ciudad cordobesa en la que se encuentra haciendo temporada junto a Pedro Alfonso y Paula Chaves con la obra teatral “Misterio en la cabaña”, Ángel de Brito le preguntó este viernes, en un mano a mano para LAM (América TV), cómo estaba Luciano Castro tras la ruptura con Flor Vigna. “Tenemos solamente diálogo por los chicos, pero cuando me enteré el otro día le puse si estaba bien, me dijo que sí. Pero creo que cuando uno transita una separación se está como raro”, comentó.

En ese sentido, el conductor le recordó el conflicto que tuvo con su expareja por no haber asistido al cumpleaños de su hijo en Mar del Plata y los dichos de Vigna en aquel entonces. “Era un tema de Luciano y mío que ahí había quedado y cuando Flor habló me sentí extraña, porque desmintió lo que yo estaba diciendo y yo ni siquiera le reclamé a ella lo que le estaba reclamando a él”, comenzó diciendo.

Sabrina Rojas, polémica con Flor Vigna (Foto: captura tv)

Y siguió: “Dijo ‘lo acusan de mal padre’, y yo nunca dije que él era mal padre. Ella exageró algo que ya se había aclarado, que era entre él y yo. Y después dije ‘¿desde qué lugar?’, porque si ella tuviese un poco más de cotidianeidad con los nenes, tal vez hasta respeto un poco más su opinión y me quedo hasta replanteándome algo de lo que me puedo haber equivocado, pero en el momento en el que no estás y no sos parte de ese costado, digo ‘no hablemos de lo que no sabemos’”.

El periodista quiso indagar acerca de la opinión que tiene la rubia sobre Vigna, quien en el último tiempo no mostró su mejor versión en los medios. “Vos la fuiste siguiendo a Vigna en los avatares del Bailando, ¿la entendés, no la entendés?”, le consultó de Brito. A lo que ella respondió: “Te juro que me cuesta Flor, desde todo el cariño que le tengo. Considero que es una piba muy buena, pero se enrosca ella sola en una, que a veces decís ‘¿te podés enroscar tanto de una manera inocente o esto es a propósito?’ No le puedo sacar la ficha y eso que la he tratado en la intimidad”.

Además de referirse a la incipiente separación del padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto, con la artista, la modelo habló de su último amor: el Tucu López. “Yo planeé una vida con él, me encantaría volver, pero la realidad a veces nos presenta cosas distintas. Yo hablo de la ilusión y tampoco sé cómo está su presente”, señaló.

Sabrina Rojas y el Tucu López, cuando estaba juntos instagram.com/rojassasi

Y completó: “Fue un compañero muy hermoso conmigo y con mis hijos. Con ellos fue tan hermoso que es una persona de la que nunca me voy a olvidar y mis hijos tampoco. Fue un capo con mis hijos. Ellos lo quieren y extrañan mucho”.