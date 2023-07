escuchar

Los fanáticos de Taylor Swift esperan con ansias el relanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version), que sale este viernes. Se trata del tercer álbum de estudio que hizo la artista hace más de diez años y volvió a grabar. La cantante lo confirmó en mayo de este año, en uno de sus conciertos del Eras Tour, la gira mundial que la traerá por primera vez a la Argentina.

Luego, oficializó el anunció a través de sus redes sociales con la imagen de la tapa del “nuevo” álbum: “Siempre consideré este álbum como mi álbum, y el nudo en mi garganta se expande a una voz temblorosa mientras digo esto. Gracias a ti, querido lector, finalmente lo será. Considero que esta música es, junto con tu fe en mí, lo mejor que me ha pasado nunca”.

Y agregó: “Hice Speak Now por primera vez, completamente escrita por mí misma, entre los 18 y los 20 años. Las canciones que salieron de esa época de mi vida se caracterizaban por su honestidad brutal, sus confesiones diarísticas sin filtro y su salvaje nostalgia, Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecimiento, de agitarse, volar y estrellarse… y de vivir para hablar de ello”, concluyó, añadiendo que esta nueva entrega contará con seis canciones inéditas.

En la listas de canciones de Speak Now están incluidas “Mine”, “Back to December”, “Sparks Fly”, “Enchanted”, “Dear John”, “Mean”, entre otras. Además, este contará con canciones From The Vault (Desde el baúl, en español), que son temas que la estadounidense escribió en su momento, pero no incluyó en el corte final de su trabajo. Algunos de ellos contará con algunas colaboraciones con artistas como Hayley Williams y Fall Out Boys. En total, este lanzamiento contará con unas 22 canciones, de las cuales siete son inéditas.

¿A qué hora sale Speak Now (Taylor’s version)?

Speak Now (Taylor’s Version) estará disponible a partir de las 00 hs del viernes 7 de julio. Este se podrá escuchar en las distintas plataformas de streaming de música, como Spotify.

A su vez, se podrá conseguir a partir de mañana el CD y el vinilo en las tiendas de música.

¿Por qué Taylor Swift vuelve a grabar sus álbumes?

La nueva grabación de algunos de los 10 álbumes de Taylor Swift se debe a una lucha que lleva adelante la cantante para ser dueña de los másters de sus canciones. Se trata de una disputa que inició en 2019, cuando los primeros seis álbumes de estudio de la cantautora estadounidense fueron adquiridos por el gerente de talentos Scooter Braun como parte de su adquisición de Big Machine Records, la compañía discográfica que representó a Swift hasta 2018.

Vale destacar que tiene de las letras de la mayoría de las canciones que componen su obra. Sin embargo, no es dueña de las grabaciones originales de estas. Es por eso que la cantante decidió grabar las canciones totalmente de nuevo, bajo la aclaración “Taylor’s Version”. Esta solución tuvo un gran éxito, hasta el punto que los discos relanzados superaron las reproducciones de las originales.

Hasta el momento, la cantautora publicó las regrabaciones de dos álbumes: Fearless y Red. Aún faltan el lanzamiento del primero, que se llama Taylor Swift; 1989 y Reputation.

Las canciones de Speak Now (Taylor’s Version)

“Mine”

“Sparks Fly”

“Back to December”

“Speak Now”

“Dear John”

“Mean”

“The Story of Us”

“Never Grow Up”

“Enchanted”

“Better than Revenge”

“Innocent”

“Haunted”

“Last Kiss”

“Long Live”

“Ours”

“Superman”

“Electric Touch” (featuring Fall Out Boy)

“When Emma Falls in Love”

“I Can See You”

“Castles Crumbling” (featuring Hayley Williams)

“Foolish One”

“Timeless”

