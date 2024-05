Ben Affleck faltó al estreno de la película de Jennifer Lopez y crecen los rumores de separación

Escuchar

Espléndida, como suele verse, Jennifer Lopez asistió este lunes al estreno de su nueva película, Atlas, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Ben Affleck. Si bien la pareja, que dio el sí, quiero en julio de 2022, atraviesa rumores de crisis hace algunas semanas, el faltazo del actor a un evento relevante para ella encendió aún más las alarmas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck al borde del divorcio: qué se sabe al respecto Instagram: @jlo

La cantante asistió a la avant premiere en Los Ángeles con un diseño exclusivo de alta costura de la canadiense Greta Constantine: corset blanco y falda corte de sirena color negra con pliegues en el ruedo, el cual completó con un sobre negro, collar y aros de piedras. Además, se pudo ver la alianza de casada sobre su dedo anular.

La última vez que se los vio a Affleck y Lopez juntos fue en un evento el 16 de mayo, al que llegaron por separado; y el domingo 19 de mayo fueron fotografiados mientras iban en su vehículo por las calles de Los Ángeles.

Jennifer se presentó a la premier de "Atlas" sin Ben Affleck, pero sí lucía su anillo de bodas (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Según pudieron saber algunos medios estadounidenses, el conflicto en el vínculo del matrimonio Hollywoodense comenzó cuando la exesposa de Marc Anthony retomó sus proyectos musicales y fílmicos. Mientras él prefiere mantenerse alejado de las cámaras, ella se convirtió en el foco de atención debido a su alta exposición.

“Jen y Ben están teniendo problemas en su matrimonio. Empezaron a tener problemas hace unos meses cuando Jen empezó a aumentar sus compromisos laborales y a prepararse para su gira. Jen está muy centrada en el trabajo. Están en dos páginas completamente diferentes la mayor parte del tiempo”, dijo una de las fuentes.

Tal como indicó otra de las fuentes cercanas al intérprete de Argo (2012) en diálogo con Page Six, Ben se dio cuenta de que su matrimonio con Lopez podría no funcionar, por lo que describió estos dos últimos años como un “sueño febril”.

“Si hubiera una forma de divorciarse por demencia temporal, lo haría. Siente que los últimos dos años han sido solo un sueño febril, y ahora ha entrado en razón y entiende que esto no va a funcionar de ninguna manera”, indicó.

Otro de los motivos que despertó rumores fue que JLo le dio like a una publicación que realizó la psicóloga Lena Marsak en el que se leía: “No puedes construir una relación sana con alguien que carece de integridad y seguridad emocional... no respeta tu tiempo/no cree que sea importante llamar/devolver un mensaje de texto en un plazo respetable... carece de habilidades de comunicación efectivas... no sabe quién es ni lo que quiere”.

Cabe recordar que en el documental J.Lo The Greatest Love Story Never Told, Jennifer se refirió a cuestiones que habló con Ben antes de casarse. Al volver a estar juntos, le dije: ‘Una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Entonces me di cuenta de que no era justo preguntar. Es como si te fueras a casar con el capitán de un barco y dijeras: ‘bueno, no quiero el agua’. Estamos tratando de aprender a llegar a acuerdos”, explicó, dando a entender de que había varios temas en los que discrepaban. Asimismo, añadió: “No creo que Ben se sienta muy cómodo conmigo haciendo esto, pero no quiere detenerme”.

