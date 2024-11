A seis meses de su separación, Emilia Attias confirmó que ya tiene una nueva relación: “Nos estamos conociendo”

Emilia Attias volvió a apostar al amor después de su comentada separación de Julio Mario Sibara (58), más conocido como “El Turco” Naím, con quien tuvo una relación de más de 20 años y una hija en común, Gina.

La noticia fue dada a conocer por la propia modelo en una entrevista en el programa Nuevas tardes (Televisión Pública) conducido por Denisse Dumas. “Nos estamos conociendo y estamos muy tranquilos”, comenzó diciendo la ex integrante de Casi Ángeles sobre su romance con Guillermo Freire, un economista de bajo perfil.

Fue entonces que el cronista del programa quiso saber cómo se habían conocido y, muy reservada, Attias agregó: “No te voy a contar eso. Esas intimidades…”.”¿En un boliche?”, indagó el periodista. “No, nada que ver”, remarcó Emilia para mantener lo más en secreto posible su intimidad.

Emilia Attias a los besos en San Telmo (Foto: captura Instagramm/@gossipeame)

Otro de los temas que muchas personas querían saber es cómo se encuentra su relación con “El Turco” Naim. “Sí, todo bien. Lo quiero muchísimo y pretendo que esté muy bien él también. Y bueno, tenemos una relación de mucho diálogo porque tenemos una hijita en común que amamos”, aseguró la modelo.

Sin embargo, también aprovechó para sacar a la luz que no todo sería color de rosas en su trato con el humorista. “Y bueno, también estamos teniendo un momento desafiante por la distancia, pero seguramente se vaya acomodando pronto”, explicó para darle contexto a la situación, ya que ella actualmente vive con su hija en Buenos Aires, mientras que su exmarido se encuentra radicado en Ecuador por asuntos laborales.

Emilia Attias contó cómo vivió su separación del Turco Naim y quiénes la apoyaron en ese duro momento

Emilia Attias y el Turco Naim eran una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Y el último verano habían sido vistos muy juntos y enamorados en distintas fiestas en Punta del Este. Por este motivo, nadie se esperaba el desenlace de su historia de amor.

“Por supuesto. Fue muy fuerte porque no es algo que elegís que se haga público. No todo lo que se dijo fue verdad y lo que sucedió fue algo que los dos decidimos mantenerlo para nosotros”, explicó Attias sobre cómo vivió que su ruptura se hiciera pública.

Al comienzo de esta polémica, ninguna de las dos partes quiso hacer comentarios sobre lo sucedido, pero conforme fue avanzando la situación se vieron obligados a aparecer en distintos programas. Sin embargo, quienes lo vivieron desde dentro acompañándolos en este proceso son los únicos que hasta el momento saben la verdad.

En mayo se hizo pública la separación del Turco Naim y Emilia Attias; estuvieron más de 20 décadas juntos y tuvieron una hija en común (Foto: Archivo)

En el caso de Emilia Attias, fueron sus familiares y amigas quienes la apoyaron en la remodelación de su hogar, a continuar con su trabajo y a acoplar su vida con la crianza de su hija. “La verdad es que en la primera persona que me apoye fue en mí. Después en mi entorno más cercano, en mi familia y mis amigas. Y bueno, en mi hija no es que me apoyo, pero es una fuente de amor que es muy grande”, cerró diciendo muy agradecida con los suyos.

Quién es Guillermo Freire, el nuevo novio de Emilia Attias

Guillermo Freire es el hermano de Andy Freire, quien supo ser ministro de Modernización, Innovación y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Si bien mantiene un bajo perfil, la noticia de su romance con Emilia Attias trascendió luego de que se difundieran imágenes en las que se los podía ver a los besos en un bar en San Telmo.

Fue Marcia Frisciotti, más conocida como ‘Pochi’ de Gossipeame, quien a través de su perfil de Instagram, publicó las fotografías que delatarían a la pareja. “Emilia Attias, el viernes pasado con un caño a otro level. No es conocido. Ella es un fuego, amo”, escribió sobre el posteo que dio de qué hablar.

Guillermo Freire es hermano de Andy Freire, exministro de Horacio Rodríguez Larreta

En la siguiente publicación, agregó más información: “¿Les cuento quién es el que estaba a los besos con Emilia Attias? Sería el mismo que estaba bailando con ella en la fiesta del año pasado en el Hipódromo, cuando habría caído el Turco enojadísimo en pijama... Se llama Guillermo Freire, es hermano de un exministro de Mauricio Macri”.

LA NACION