Emilia Attias causó furor con un osado look de encaje blanco: “La más hermosa del mundo”

Si algo quedó en evidencia es que Emilia Attias no tiene inconvenientes en tomar riesgos a la hora de vestirse. Ya sea para eventos o para producciones de fotos, se anima a jugar con los colores y las texturas. Sus más recientes looks incluyeron desde un conjunto negro de cuero hasta un glamoroso vestido rosa al estilo diva de Hollywood y un set total denim de pantalón y camisa. Para su última salida de la mano de una marca con la que trabaja, en tanto, se lució con un outfit blanco con encaje que causó furor en las redes sociales.

Emilia Attias asistió a un evento en Puerto Madero y se lució con un vestido de encaje blanco (Foto: Instagram @emilia_att)

Sin dudas este fue un año de muchas movilizaciones para Attias. A nivel personal, en mayo se conoció que estaba separada de Julio Mario Sibara, alias el Turco Naim, con quien estuvo en pareja durante más de 20 años y tuvo una hija, Gina, quien acaba de cumplir ocho.

Emilia se refugió en su trabajo de modelo, lo cual la llevó a encabezar destacados eventos de moda en Buenos Aires y también viajar a la Patagonia argentina, como así también a París para presenciar los Juegos Olímpicos. Incluso, hasta volvió a ser Cielo Mágico para participar del Cris Morena Day donde cantó “Dos ojos” -el hit de Casi Ángeles- junto a Nicolás Vázquez.

La modelo combinó el vestido con unas botas negras con cadenas (Foto: Instagram @emilia_att)

En su rol de modelo e influencer -tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram- Attias suele compartir en su feed las mini sesiones de fotos que realiza durante los eventos para mostrar sus looks. Esta semana estuvo en Puerto Madero para una fiesta que organizó una marca con la que trabaja y se lució con un outfit que causó furor.

Se puso un osado vestido blanco de encaje que dejó mucha piel al descubierto. Se trató de un diseño midi al cuerpo, de la marca The Ann Wagners, con escote cuadrado y breteles finos, que, a partir de la transparencia, dejó entrever que llevaba ropa interior negra.

La modelo llevó el cabello suelto con un estilo wet look, una de las tendencias de la temporada (Foto: Instagram @emilia_att)

En las fotos que se tomó junto al río, se pudo ver que combinó el vestido con unas botas altas con cadenas que se complementaron con la joyería: collares plateados con dijes, anillos y un par de aros. En cuanto al maquillaje, optó por un estilo glowy en tonos marrones y un labial en un tono rosa claro. Sin embargo, sí llevó toda la atención al cabello: se lo dejó suelto y peinado hacia un costado con algunas ondas para generar el efecto wet look, una de las tendencias de la temporada.

Los fanáticos de la modelo no dudaron en elogiar su estilo (Foto: Instagram @emilia_att)

Sus fans, en tanto, le dieron el visto bueno a su look y no dudaron en elogiarla. “Hermosa”; “Radiante”; “Qué fuego”; “De verdad no puede ser”; “La más hermosa del mundo” y “¡Qué mujer!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

El impactante look de Emilia Attias para un videoclip

Recientemente, Emilia Attias volvió a la actuación como la protagonista del clip de “Que hicimo’”, la nueva canción de Rusherking y Paulo Londra. “Gracias por llamarme para ser ‘la chica del videoclip’. ¡Fue muy divertido! ¡Vayan a verlo! Los chicos, como siempre, la rompen”, expresó la modelo en sus redes sociales. A dos semanas de su estreno, el video acumuló dos millones de reproducciones en Youtube.

Para la grabación, Attias se lució con un look total black de cuero compuesto por un crop top que combinó con una pieza de manga larga, hombreras y cuello alto con cierre. El pantalón tipo palazo tenía dos grandes aberturas a la altura de las caderas que dejaban mucha piel al descubierto. Se puso unos zapatos a tono con unos lentes de sol negros y aros plateados. A su vez tuvo un segundo cambio de vestuario: un mono al cuerpo con transparencias y por debajo un conjunto de ropa interior negra.