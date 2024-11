Filtraron un explosivo audio del Turco Naim sobre su separación de Emilia Attias: “Que haga lo que quiera”

A mediados de mayo, se hizo pública la separación de una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. En LAM (América TV), Yanina Latorre y Ángel de Brito anunciaron que Emilia Attias y Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naim, terminaron su relación tras 20 años juntos y una hija en común. Sin bien en un principio se habló de supuestos terceros en discordia, el humorista negó esa versión y aseguró que se separaron en buenos términos. No obstante, tras la ruptura, él se instaló en Ecuador para trabajar en la inauguración de su propio bar frente a la playa y ella se quedó en Buenos Aires para continuar con su carrera de modelo.

Sin embargo, ahora, a casi seis meses de la ruptura, se conoció un explosivo audio del Turco Naim en el que hablaba de su separación de Emilia Attias. En el mensaje se sinceró respecto a lo “duro” que era la ruptura y también sobre su intención de irse del país porque su ex estaba “de fiesta en fiesta”.

Naim y Attias estuvieron juntos 20 años y tuvieron una hija, Gina, quien recientemente cumplió ocho años

El viernes en LAM volvieron a retomar el tema de la separación de la ex Casi Ángeles y el ex Videomatch. “Cuando Yanina se jugó a contar la historia es porque tenía un audio del Turco contando la historia”, dijo Ángel de Brito. Dicho y hecho, Latorre buscó el mensaje de voz que recibió y tomó la decisión de reproducirlo, pero no sin antes aclarar: “Ya que el Turco el otro día me trató de que no tengo nada que hacer, y que soy chismosa y amarillista... ¿Vos querías una chismosa? No es duro el audio, pero reconoce lo que yo conté”.

Acto seguido, dio a conocer el mensaje de voz que le envió Naim a una persona, de la cual no se reveló el nombre. “Es duro, pero bueno que va a ser. Son cosas que pasan. Por mi hija... pero yo realmente me tengo que ir porque no me quiero bancar el escarnio acá; ver toda la secuencia de ella andando de fiesta en fiesta y yo bancándome la secuencia de los periodistas”, se escucha decir al humorista.

Tras separarse de Emilia Attias, el Turco Naim se instaló en Ecuador para concretar su proyecto de tener su propio bar frente a la playa (Foto: Instagram @turconaimok)

“Me voy, que haga lo que quiera. Es bomba, es joven. Que sea feliz; es la madre de mi hija. Por más que haya diferencias, uno quiere que el otro esté feliz también”, continuó. “Necesito irme un tiempo. Tengo todo en Ecuador, tengo laburo, tengo casa, tengo todo”, sentenció. Cabe mencionar que el actor está instalado en Montañita, donde construyó su propio bar frente a la playa, un proyecto que, según el mismo afirmó, postergó durante un tiempo y que, tras su soltería, decidió priorizar.

Qué dijo el Turco Naim sobre su separación de Emilia Attias

El mes pasado, el Turco Naim regresó a la Argentina para reencontrarse con su hija Gina y pasar con ella su octavo cumpleaños. Durante su estadía tuvo varias apariciones públicas e hizo mención de cómo estaban las cosas con Emilia Attias. “Hablamos todos los días porque tenemos al solcito, porque nos llevamos muy bien, hemos vivido 20 años de amor increíble y tenemos un cariño enorme”, sostuvo en diálogo con A la tarde (América TV). Además, enfatizó, una vez más, que uno de los motivos de la separación fue el desgaste habitual después de tantos años juntos.

“Siempre hay un poquito de cortocircuito, si no, no te separás. La amo profundamente; como es Emi para mí y yo para ella soy Nani”, aseguró y afirmó que estaban “en vías” de divorciarse: “Hay que hacer como una separación legal por las cosas, porque nosotros tenemos que seguir nuestras vidas y tenemos cosas en común”. Si bien hoy la relación amorosa está terminada, el actor admitió que no descartaba la posibilidad de que puedan reconciliarse.