Luego de su descargo por haber perdido como “Mejor Influencer” en el Martín Fierro de la Moda ante Angie Landaburu, Stephanie Demner habría protagonizado otro escándalo con su rival. Este lunes, se llevó a cabo el desfile de la casa de ropa de Heidi Clair, y según trascendió, la pareja del extenista Guido Pella habría golpeado con el codo a su colega, mientras ambas compartían evento.

Angie Landaburu con su outfit de desfile (Foto: Instagram/@angelitalc)

Quien contó los detalles de lo sucedido fue Florencia de la V este martes al mediodía en Intrusos (América TV). “Ayer fui al desfile de Heidi Clair. Estaban todas, desde Zaira Nara para abajo, influencers que busques porque viste que ahora hay muchas”, lanzó la conductora del ciclo.

Al escucharla, sus compañeros le preguntaron si estaba Paula Chaves, de quien la hermana menor de Wanda Nara, se distanció. “Una en una punta y otra en la otra. Las pusieron en lugares opuestos”, contestó.

Luego, contó la incómoda situación que vio durante el evento mientras en pantalla partida se veían imágenes de las modelos caminando por la pasarela. “Estábamos sentadas, termina el desfile y en un momento, en el final, salen todas y Stephanie Demner estaba al lado mío y sale Angie Landaburu en frente a ella y hubo como un malestar, una mirada”, comenzó contando.

“Cuando termina el desfile, que salen todas y comienzan a saludarse. En un momento yo estaba de espaldas y se va Stephanie. Yo la cruzo, pasa por al lado de Angie, le da un codazo y le dice otras cosas también. El codazo fue queriendo”, completó.

Luego de la repercusión de la noticia, desde la cuenta X @canjenie34, la cual publica cosas en contra de Demner, aportaron más información sobre lo que habría sucedido. “Chicas abro hilo. Lo que pasó fue (esto lo contó Flor de la V que lo vio con sus propios ojos, literal) que Angie venía caminando de la mano con Anto, por detrás un filmaker y una maquilladora. Pasan por atrás de Stephie, Stephie le da a Angie un ‘codazo’ y la revolea”, indicaron.

Destrozaron a Stephanie Demner por su actitud con Angie Landaburu (Foto: capturaX/@canjenie34)

Según contaron, la modelo se habría caído al piso como consecuencia del golpe y la insultó. “Tenés que ser muy salada (como Stephie Demner) para llegar a algo físico con una mina que no te fumás. ¿Tiene más éxito que vos? Bancatela, hermana”, agregaron.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las dos protagonistas de esta contienda hizo declaraciones al respecto, por lo que falta la palabra oficial.

Qué dijo Angie Ladanburu tras el descargo en llanto de Stephanie Demner cuando perdió el Martín Fierro

El premio a la ‘mejor influencer’ en la última entrega de los Martín Fierro de la Moda se lo llevó Angie Landaburu y esto generó todo tipo de comentarios, pero sobre todo una gran polémica con Stephanie Demner, quien se descargó a través de su cuenta de Instagram y no pudo evitar el llanto.

Tras aquella situación, Angie visitó Mañanísima (Eltrece) y Carmen Barbieri le preguntó si le había molestado que su colega haya llorado. “No, como mujer, nunca es lindo ver a otra mujer sufrir, menos una chica de mi edad. Nosotras hemos trabajado juntas, hemos viajado juntas por distintos trabajos”, expresó.

“La verdad es que para mí estos premios tienen siempre una connotación positiva, es la importancia que está tomando en el mundo la moda argentina, la exposición que tiene”, comentó la ganadora.

Cuando la conductora del ciclo le consultó si había hablado con Demner, la influencer respondió: “Yo no hablé con ella porque realmente no tengo nada para decirle. Simplemente, que APTRA y los premios fueron alucinantes, y que entre todos tenemos que empujar para el mismo lado, que la moda sea cada vez mejor. Yo no tengo nada para decirle a ella porque no tengo nada para enseñarle a ella”.

