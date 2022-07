El exclusivo bolso maternal de Gucci de Stephanie Demner que llamó la atención de sus seguidores: cuánto cuesta

Hace una semana, Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron la llegada de su hija Arianna y compartieron la felicidad de haberse convertido en padres tras nueve meses (y unos días más) de espera. La influencer suele mostrar distintos momentos que reflejan su nueva vida como madre: las noches de poco dormir, los looks de “Baby Ari”, los regalos que recibió tras el nacimiento y una seguidilla de fotos y videos de la bebé que colman de ternura a las redes. Entre todo su contenido, sus seguidores se percataron de un detalle muy particular, que llamó la atención a más de uno.

Desde el día en que anunció su embarazo, Stephanie hizo parte a sus seguidores de todo lo que sucedía en su vida mientras esperaba la llegada de su hija. Mostró el crecimiento de su panza, las primeras patadas de la bebé, las ecografías, el Baby Shower, el armado del cuarto, entre muchas otras cosas. Pero, sin dudas, el contenido que predominó en sus historias fue el de los outfits que tenía armados para la niña, entre los que predominaba el color rosa: bodys, vestidos, carteras, zapatillas, abrigos y chupetes. Todas las prendas para cubrir las distintas etapas de crecimiento de Arianna.

Stephanie Demner presentó a su hija Arianna (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Desde que nació su hija, Stephie comparte los tiernos momentos de la beba con sus padres, quienes están completamente enamorados de ella. Pero, también muestra los tiernos outfits que finalmente puede usar la niña. “Nuestra sección BabyAri Looks se hizo realidad comunidad”, escribió Stephie junto a una postal en la que la pequeña posa con un enterito estampado. Pero, entre todos los artículos, hubo un accesorio que no pasó desapercibido, pero no solo por el diseño sino por el precio.

Stephanie compartió uno de los looks de Arianna (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Recientemente, la influencer subió una Storie donde contó que Arianna tuvo su primer control médico. En la imagen se pudo ver el cochecito y la manta rosa con la que cubrió a su hija. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue el exclusivo bolso de maternidad de la marca Gucci que tiene. No fue solo por el modelo, sino por el precio.

La influencer compartió el primer control de Arianna (Foto: Instagram @stephaniedemner)

En la página oficial de la marca de alta costura, se muestra en detalle el artículo que eligió Demner. Se trata de un bolso de maternidad de lona, modelo GG Supreme, que cuenta con varios bolsillos, un cambiador plegable y una bandolera ajustable con clips para el cochecito. Fue hecho en Italia y tiene el estampado característico de Gucci. Según la web de la firma, tiene un valor de 1100 euros (unos 146000 pesos),

El exclusivo bolso de maternidad de Stephanie Demner (Foto: Captura gucci.com)

El miércoles 13 de julio, Guido Pella y Stephanie Demner se convirtieron en padres de Arianna y lo anunciaron a través de un tierno posteo en las redes sociales. “Bienvenida baby Ari. Te amamos con todo nuestro corazón hermoso”, escribieron y acompañaron sus palabras con una tierna foto de las manos de la bebé recostada en el pecho de su madre.

Al poco tiempo develaron el misterio y compartieron imágenes que permitieron conocer la carita de la bebé y barajar las apuestas sobre a cuál de sus padres se parece más: “Nuestra Ari bebé. Te amamos tanto chiquitina”, comentaron la influencer y el deportista. Asimismo, con solo una semana de vida, la pequeña ya tiene su propia cuenta de Instagram, donde acumula 120 mil seguidores. Su madre la creó hace unos meses para registrar cómo se preparaba para su llegada y ahora, tras el nacimiento, llenó el feed de retratos de la niña.