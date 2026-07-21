Acusan a Rosalía de burlarse de los argentinos tras el triunfo de España en el Mundial: “Las perlas fueron derrotadas”

España se consagró campeona del Mundial 2026, pero las repercusiones de la final continúan más allá de lo deportivo. En las últimas horas, la cantante Rosalía quedó en el centro de una fuerte polémica luego de compartir en sus historias un video de la actriz Mia Khalifa en TikTok, un gesto que despertó un fuerte rechazo entre usuarios argentinos, quienes cuestionaron la actitud de la artista española.

Todo comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium, cuando Mia Khalifa compartió un video desde el balcón de su estadía en Nueva York. En la publicación simuló cantar un fragmento de “La perla”, de Rosalía, y acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España.

El gesto de Rosalía generó una ola de comentarios en redes sociales (Captura: TikTok @rosalia)

La situación escaló cuando Rosalía decidió repostear el video en sus historias, donde se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. Como era de esperarse, el gesto no cayó nada bien entre los fanáticos argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación y expresaron su enojo con una catarata de críticas hacia la cantante española en las redes sociales.

Repudio en redes contra Rosalía a días de sus shows en el Movistar Arena

Tras la repercusión que generó la publicación, tanto Mia Khalifa como Rosalía eliminaron el video de sus respectivas redes sociales. Sin embargo, eso no impidió que el contenido siguiera circulando, ya que numerosos usuarios habían descargado el clip y lo replicaron en distintas plataformas, manteniendo viva la polémica.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @rosalia.vt)

Tras la situación, las publicaciones de las redes sociales de la artista se llenaron de comentarios de usuarios argentinos que cuestionaron el gesto de la cantante. Entre los mensajes que más se repitieron estuvieron: “Aprovecho para contarles que se pueden devolver las entradas hasta 10 días antes del evento. Métanle que están a tiempo”, “Ay Rosalía, Rosalía, mirá que meterte con un país que te ha dado tanto por caer en un relato... qué triste” y “Bien que después cantás ‘El cielo nació en Buenos Aires’”.

Rosalía se presenta en Buenos Aires del 1 al 6 de agosto (Foto: X @dfallaccess)

Cabe destacar que el episodio se produce, además, en un momento particular para la cantante española, que tiene previsto presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires entre el 1 y el 6 de agosto. En ese contexto, la controversia sumó un nuevo foco de atención entre sus seguidores argentinos y volvió a instalar el debate en las redes sociales a pocos días de su llegada al país.