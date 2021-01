En un mano a mano con Jey Mammon, Adriana Salgueiro habló de una afección que no le permitiría recibir la vacuna contra el coronavirus: "El año pasado casi me muero" Crédito: Archivo

La actriz, modelo y conductora Adriana Salgueiro visitó este lunes el estudio de Los Mammones (América). En un mano a mano con Jey Mammon, conductor del programa, habló sobre la posibilidad de vacunarse contra el Covid-19 y aclaró que no podrá hacerlo por un problema de salud.

"¿Te darías la vacuna rusa, Adriana?", le consultó Mammon. Salgueiro no dudó al dar su respuesta: "No me daría ninguna vacuna", comenzó. Y explicó: "No soy antivacuna, pero soy alérgica. Yo el año pasado casi me muero, ¿sabías? Me dio un shock anafiláctico". "Como soy alérgica me hace mal. El otro día hablé con mi médico, que está trabajando con una de las vacunas, y me dijo que por ahora no me vacune", agregó.

"Pero ¿te agarró de la nada eso?", preguntó el conductor. "Después de la operación salí divina, al día siguiente me empecé a brotar y después me puse como un monstruo y no podía respirar, si no hubiera estado internada me moría. Y como estaba internada me hicieron unos procedimientos espantosos que no se los deseo a nadie", confesó Salgueiro.

Cabe recordar que, en abril de 2019, la modelo se cayó en la calle y terminó con una fractura de cadera. Por esa razón, fue atendida de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de Palermo y terminó en el quirófano.