escuchar

Desde hace 15 años, Mecha Iñigo y Charly García conforman una de las parejas más estables del mundo del rock. La joven, de 35 años, se volvió un pilar en la vida del músico y todo pareciera ir bien entre ellos, pero el viernes por la noche, Fernanda Iglesias en LAM (América) brindó una información que sorprendió a muchos. Afirmó que Mecha estaría en una relación con Roberto Pettinato.

“Es delicado el tema. Se sabe en el ambiente del rock. Es una relación que trascendería la amistad y que sería un romance entre una chica y un músico. Es algo oculto porque ella tiene novio, que es otro músico del rock”, fue la información enigmática que brindó Fernanda Iglesias, ante la gran sorpresa de sus compañeros.

Aseguran que la novia de Charly Garcia mantiene un romance con Roberto Petinatto

En la misma línea, la periodista -antes de revelar las identidades de los involucrados- indicó que los protagonistas son colegas, pero uno de ellos se destaca por ser el “mejor de todos”, y que es conocido por tener una“mente abierta” por lo que no descarta que podría conocer esta información de su novia. “Seguro lo van a negar, pero yo tengo confirmaron que tuvieron, y quizás tienen, una relación que va más allá de la amistad”, afirmó.

Conforme a la sorpresa que causó la información en sus compañeras, la periodista aseguró que tuvo la misma reacción cuando lo supo, por lo que acudió corroborar los datos con una persona del círculo íntimo de la pareja, quien afirmó que era cierto. “Él se acerca al músico groso y graba un disco con dinero proveniente del “músico groso” y le come la novia”, detalló la angelita, lo que causó una rechazo en sus compañeras.

Fernanda Iglesias dio detalles de la relación de la novia de Charly García con Roberto Pettinato

Para terminar con las incógnitas, Iglesias indicó que este trío amoroso al que refiere está integrado por Mecha Iñigo, Charly García y Roberto Pettinato. Pero además, de esta traición sentimental también habría una monetaria, siendo que el también conductor de televisión al momento de grabar este disco mencionado lo habría realizado con plata de García, dinero que jamás habría devuelto. ”Ella intercedió para que se grabe el disco”, detalló al asegurar que este vínculo habría surgido hace tiempo.

De acuerdo al hermetismo que se mantiene acerca de la vida de Charly García, teniendo en cuenta que en último tiempo su salud se volvió frágil, por el momento no se realizaron declaraciones al conocer esta información. Mecha Iñigo mantiene un bajo perfil ante los medios de comunicación, no así es Robeto Pettinato, quien podría hacer declaraciones al respecto, aunque ahora se llama al silencio.

La historia de amor de Mecha y Charly

Mecha tenía 18 años cuando se presentó a lo que pensaba que sería un casting para ser parte de los shows de Charly García. Cuando estuvo frente al cantante supo que había sido elegida y comenzaron a compartir tiempo juntos para preparar su performance para el escenario. En ese entonces, el músico fue internado para una rehabilitación y fue un año más tarde que sus encuentros frecuentes se retomaron.

Charly y Mecha se conocieron en 2008

Desde entonces, y hasta ahora, no volvieron a separarse, y fue ella quien se volvió un pilar muy importante para él, al acompañarlo en sus momentos más difíciles respecto a su salud, que a sus 71 años es muy frágil.

En una entrevista para LA NACION, en 2011, la modelo indicó qué fue lo que la enamoró de su novio. “Su inteligencia; él está en todo. Lo que dice es increíble, porque te quedás pensando y siempre tiene razón. Me encanta su ironía, su humor ácido, cómo responde, y todo lo hace desde un lugar de sabiduría. Y eso me llamó la atención. Tiene una energía que me atrae. Su música también, claro”, reveló. Y describió su vínculo como “casi energético”.