Luego del descargo de Charlotte Caniggia en El Bailando 2023 (América) acerca de su conflicto familiar, en el cual contó que no existe diálogo con su padre Claudio Paul Caniggia y su madre Mariana Nannis, la participante dejó en evidencia quién es su único sostén en este momento complejo, y dijo que cree que “un milagro” logrará unificarlos a todos. En sintonía con ello, la tía de la influencer dialogó con el equipo de LAM (América) y dio detalles de su intimidad.

La mujer que oficia de sostén a Charlotte Caniggia

La crisis del clan Caniggia lleva larga data y si bien en diferentes oportunidades los cuatro intentaron resolver sus diferencias, actualmente Mariana se encuentra lejos de sus hijos y de momento no conoció a su nieta Venezia, fruto del amor de Alex con Melody Luz. Asimismo, en una ocasión reciente, la participante de El Bailando 2023 contó que sus padres la bloquearon de sus contactos por el desembarco en el programa que conduce Marcelo Tinelli.

Ante esto, la mujer, a quien Charlotte considera como tía, habló con LAM luego de la primera presentación de la participante en la pista de baile. “Yo conozco a Mariana desde que nació. Su abuela era amiga de la mía. Mi mamá de la madre de Mariana y a Mariana la conozco embarazada de los chicos, porque ella venía embarazada a tener los chicos a la Argentina”, explicó el parentesco político que la une a la bailarina.

La palabra de Charlotte sobre su conflicto familiar

“A Charlotte la tengo siempre en casa. Yo soy su familia en este momento. Soy la que sé todos los conflictos y la que la manda a ensayar cuando dice: ‘No tengo ganas’. A la vida hay que ganársela. Este año está mucho más entusiasta, pero cuando no tiene ganas le insisto: ‘Dale nena, dale Charlotte, tenés treinta años. A la vida ganátela. Salí y laburá’”, enfatizó la mujer que hasta este entonces mantuvo siempre perfil bajo en los medios.

Ante la consulta del cronista acerca de si habla con los padres de Charlotte, contestó: “Con la mamá no estoy hablando. No me quise meter con el tema del divorcio. Si bien no tomé partido por nadie, por eso perdí la relación con Mariana. Hay gente, por no nombrar, que tiene todo para ser feliz y no puede ser feliz. Algo pasa”, sumó.

En cuanto a la personalidad de Charlotte, la tía contó que ella es “muy espiritual” y es por ello que toma esa herramienta para estar mejor. “Ella no leía y conmigo lee un montón de libros. Vemos el canal Gaia. Es superespiritual y amorosa. A ver… Salió de esos padres. A Mariana nada le viene bien, se pelea con todo el mundo, teniendo estos hijos hermosos”.

Minutos antes, Charlotte habló sobre el distanciamiento de su familia con el cronista de LAM y abogó porque todos se unan. “Nada es irreconciliable, pareciera. Todas las familias se pelean, hay problemas, pero ojalá que puedan estar bien y juntos. Aunque mis papás estén separados, que podamos volver a estar unidos, pero por separado. No tomo partido de ninguna parte. Yo estoy en el medio. La verdad que la familia está muy mal, pero ojalá que podamos ser una familia unida”, concluyó.