Agustina Cherri reveló cómo fue el momento en que su hija pidió aparecer en las redes sociales: “Teníamos un recurso de amparo”

Muna tiene 13 años y se afianza en el mundo del arte, al comenzar con su carrera como cantante. La adolescente cuenta con un total apoyo de sus padres, Agustina Cherri y Gastón Pauls. Sin embargo, al comienzo de su idea de ser parte del mundo artístico debió enfrentar la decisión que habían tomado los actores con respecto a su imagen. El planteo de ella, con tan solo 10 años, generó un gran cambio en la vida de sus padres, quienes resguardaban su imagen y debieron aceptar esta nueva etapa de la niña.

“Lo que nos pasó con el papá es que teníamos un recurso de amparo para que no se le mostrara la cara en los medios. Y ella cumplió 10 años y nos dijo: ‘Ahora quiero mostrar mi cara y lo que hago’. Y de a poco lo hicimos”, reveló la actriz en una reciente entrevista con Socios del espectáculo (eltrece). Desde aquel entonces, la pequeña comenzó a aparecer en las redes sociales de sus padres y generó una gran repercusión. Luego, abrió su propia cuenta de Instagram, donde comparte las canciones que interpreta y su preparación profesional y cómo fue su viaje a Nueva York para perfeccionarse.

Agustina habló sobre Muna

Con respecto a la incipiente carrera artística de Muna, la actriz indicó que le cuesta ser objetiva por todo lo que genera en ella tanto su arte como su presencia en su vida. Sin embargo, no dudó en destacar algunas características de la adolescente, quien aseguró que se prepara desde que es muy pequeña: “Ella compone, hace sus canciones y dentro de poco sacará el material”.

Muna fue a Nueva York para recibir clases y talleres de comedia musical durante un mes (Crédito: Instagram/@muna_pauls_cherri)

A pesar de conocer el gran talento del que es dueña la adolescente, su madre expresó que su inserción en los medios le genera miedo, por ello tiene frecuentes diálogos sobre lo que significa ser parte como lo es ella desde que es pequeña y comenzó en la actuación con la tira infantil Chiquititas. En esas charlas, Agustina indicó que marca la diferencia entre sus comienzos artísticos con los de ahora ya que la televisión era otra. “Esta masividad no existía. Me abruma y no quiero que sufra porque en esto te puede ir bien o mal. Le digo siempre que sea fiel a lo que ama hacer”, destacó y señaló que con esa premisa luego hay que esperar la reacción del público que determinará si les gusta sus composiciones.

Gastón Pauls y Muna viajaron a EEUU (Foto Instagram @muna_pauls_cherri)

Con respecto a los miedos y con conocimiento del rubro al que se lanza la joven, tanto Agustina como Gastón tomaron la decisión conjunta con Muna sobre el primer paso que darán como profesión, en el que no contaron con una discográfica. “Lo vamos a bancar nosotros, para que nadie toque lo que ella quiere hacer.. Que sea fiel a lo que ella siente, me parece que ya tiene el camino ganado. Después para lidiar con el medio y lo que la industria necesita, le faltan añares. Pero hoy por hoy que sea ella”, afirmó la actriz.