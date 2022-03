El Hotel de los Famosos: Rodrigo Noya eligió pasar una noche con Sabrina Carballo y Chanchi Estévez reaccionó

En el tercer día de convivencia, El Hotel de los Famosos (eltrece) ya cuenta con sus primeros cruces, debido a los resultados de los desafíos en los que los participantes pueden obtener beneficios o acceder a la nominación. Por la noche del miércoles, el reality conducido por Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Leandro ‘Chino’ Leunis tuvo una nueva competencia en la que el equipo de los huéspedes se enfrentó a una prueba de resistencia, equilibrio y cálculos matemáticos. El gran ganador fue Rodrigo Noya y para disfrutar de su premio eligió a Sabrina Carballo.

El formato de reality volvió a la pantalla de eltrece. En este caso, se trata de una competencia entre 16 famosos que deben convivir en un lujoso hotel, donde parte de ellos son empleados mientras que los demás ofician de huéspedes. Las competencias definen qué equipo integra cada participante, como así también qué beneficios y desventajas tendrán por su performances.

Rodrigo Noya eligió a Sabrina Carballo

El miércoles le tocó competir al privilegiado grupo de huéspedes. Sabrina Carballo, Matilda Blanco, Leo García, Chanchi Estévez, Rodrigo Noya, Lisa Vera, Melody Luz y Martín Salwe se enfrentaron a un desafío tanto de destreza como de razonamiento, en busca de un beneficio para su estadía. Mientras, el perdedor quedaría en la lista de nominados, que en este desafío fue Leo García.

Luego de una excelente performance, Rodrigo Noya fue el ganador del juego de la jornada, por lo que accedió a una noche de lujo en una de las suites del hotel. Pero para disfrutar del premio que recibió, Pampita Ardohain y Chino Leunis le indicaron que debía elegir a un compañero para que sea su compañía. Sin dudar, el actor eligió a Sabrina Carballo para transitar aquella especial noche de comodidades.

La competencia la ganó Rodrigo Noya (Captura video eltrece)

De forma inmediata, al dar su respuesta, el ex Agrandadytos refirió a una posible reacción del Chanchi Estévez, ya que es la expareja de la actriz: “No se lo va a tomar mal para nada, porque nos vio convivir y vio el tipo de vínculo que tenemos, no creo que le afecte”, manifestó. Por su parte, el exjugador eligió no hacer comentarios sobre la decisión de su compañero, un gesto que dejó en evidencia lo molesto que se encontraba al respecto.

Por su parte, Carballo tomó el gesto del actor como uno de amistad. “Me da ternura, si es un compañero, lo conozco de hace mucho tiempo, es compañero de trabajo, lo quiero. Rodri me invita a pasar su noche en la suite, así que nada más”, opinó la actriz.

La noche en la suite

A pesar de la aclaración de los participantes, los conductores se preguntaron cómo dormirían al compartir la misma cama. Entre risas, ambos coincidieron en que eso se determinaría cuando llegara el momento. Llegada la hora del descanso, se acomodaron con una gran distancia que luego se acortó cuando recibieron la visita de Alex Caniggia, quien se unió para disfrutar de la comodidad de la gran habitación. Sin embargo, ni Sabrina ni Rodrigo aceptaron que se quede ya que el hijo de Mariana Nannis emanaba un desagradable olor, producto de no haberse bañado desde, aparentemente, el comienzo del reality.