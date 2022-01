La contundente decisión de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, sobre su carrera

Desde su más tierna infancia, Muna Pauls Cherri comenzó a deslumbrar con su voz. Su padres, Gastón Pauls y Agustina Cherri, siempre la impulsaron a trabajar por sus sueños no solo por el orgullo de que su hija siguiera sus pasos sino, también, porque tenían confianza absoluta en su talento. Actualmente, con apenas 12 años, genera furor en las redes sociales y ya planea un viaje de estudios en Estados Unidos para pulir sus habilidades musicales.

A través de su cuenta de Instagram, Muna comparte con sus más de 600 mil seguidores su pasión más grande: el canto. Allí sube videos de covers que incluyen desde reconocidos artistas internacionales como Billie Eilish, hasta bandas que acumulan éxitos a nivel nacional, como Airbag. Sus publicaciones se llenan de ‘Me gusta’ y comentarios de fans que aplauden su versatilidad. Ahora, la adolescente dará un paso más allá en su carrera y se instalará dos semanas en Nueva York, Estados Unidos, para estudiar música.

Muna Pauls asistirá a Go Broadway, un instituto de artes escénicas en donde podrá aprender de los mejores profesionales del estado. La información trascendió el día miércoles y, a pesar de que muchos creyeron que estaba a punto de irse a vivir al exterior, la joven aclaró en sus historias de Instagram que simplemente vivirá allí unos quince días. “Para los que preguntan. No, no me voy a vivir a Nueva York. Me voy solo a hacer un curso”, escribió junto a un emoji de corazón.

Una vez allá, no solo tendrá acceso al conocimiento que le brindarán los mejores profesores de la industria sino que compartirá con otros artistas emergentes de Latinoamérica. Según especificaron desde Go Broadway, al programa que se realizará en febrero asistirán estudiantes de Venezuela, Perú, España, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Así, Muna sigue en el proceso de tachar ítems de su lista de sueños por cumplir. Durante el 2021, la hija de la exChiquititas, cantó en el Luna Park junto a Luciano Pereyra. Cerca de finalizar su espectáculo, el músico la invitó a que subiera al escenario para compartir sus dones con la audiencia. Parada firme ante el público, como si toda la vida hubiese cantado frente a multitudes, entonó “Flaca” de Andrés Calamaro, y dejó a todo el público con la boca abierta.

La emoción de Agustina Cherri al ver a su hija cantar con Luciano Pereyra

Tras la hermosa experiencia, compartió un video del momento en sus redes sociales acompañado por un sentido texto dedicado al cantante que le dio la posibilidad de lucirse en el show. “La primera vez que te escuche cantar estaba en la panza de mi mamá, siempre te admiré. Pero primero te quise como mi tío, mi tío Lucho. Me ayudas a crecer en lo que me gusta, me acompañás en este camino y me diste la oportunidad de pisar un escenario por primera vez, y nada menos que en el Luna Park, y con vos. Gracias por darme la oportunidad de cumplir mis sueños, nunca me hubiese imaginado llegar a esto, gracias por ser parte. Te quiero”, escribió, eternamente agradecida.