El problema de salud que atravesó Rocío Moreno tras el estreno del tema de su ex Paulo Londra

Rocío Moreno, la expareja del cantante de trap Paulo Londra, estaba invitada este miércoles a LAM (América TV). Sin embargo, un problema de salud la obligó a suspender la entrevista, según informó su abogada, Ana Rosenfeld. Todo esto sucedió horas después del estreno de “Plan A”, la nueva canción del cordobés.

“Rocío Moreno iba a hablar con nosotros pero, ¿qué pasó, Ana? Esto fue recién”, sostuvo Ángel de Brito y la letrada consignó: “Te cuento que me acaba de escribir, hará 15 o 20 minutos. Estaba lista para el zoom pero se fue de urgencia a la clínica porque tiene temperatura”, explicó Rosenfeld.

El problema de salud que atravesó la ex de Paulo Londra tras el estreno del cantante

De acuerdo al relato de la abogada, a Moreno le diagnosticaron mastitis, una infección muy dolorosa del tejido mamario cuyas posibles causas son la obstrucción del conducto galactóforo o una bacteria que ingresa al pecho. Por lo general, esta inflamación ocurre dentro de los primeros tres meses de amamantamiento. Cabe recordar que Rocío dio a luz a su segunda hija, Francisca, el 21 de febrero de este año, fruto de su relación con Londra.

“Es súper doloroso, me preguntó si lo podíamos hacer mañana”, explicó la letrada. Mientras que Yanina Latorre, una de las panelistas del ciclo que se mudó recientemente a América TV, opinó: “Esos son los nervios”.

Rocío Moreno, ex de Paulo Londra, junto a sus dos hijas (Instagram @romoreno1)

Rosenfeld estaba en el piso de LAM para hablar del conflicto legal entre Paulo Londra, que acaba de volver a la música tras casi tres años, y Rocío Moreno. Su relación se rompió definitivamente en enero de este año, cuando la joven de 23 años estaba cursando el octavo mes de embarazo de su segunda hija con el músico cordobés. Según denunció ella hace un mes, el trapero no le pasa alimentos ni se ocupa de su hija.

En aquel entonces, la abogada sostuvo en declaraciones televisivas que “se pudo acceder a la cuantiosa cifra en dólares”. “Pero muchísimo dinero que ustedes no se imaginaban que tiene este hombre, no solamente para afrontar las obligaciones frente a sus hijos sino también respecto a esta mujer que obviamente no está en condiciones de salir a trabajar”, aclaró. Y agregó: “Él le soltó la mano”. La joven acusa a su ex de no atenderle el teléfono e incumplir con sus obligaciones como padre.

“Represento los intereses no solamente de Rocío sino también a sus dos hijas menores”, explicó Rosenfeld en el piso de LAM. “Los derechos que le competen por la mujer conviviente del señor Paulo Londra durante tanto tiempo, y también por ser la madre de sus hijas, que obviamente vinieron al mundo con todo el amor y ahora están reclamando la fijación de una cuota alimentaria y la designación, la oficialización y la compra de un techo”, aseveró.

Paulo Londra y Rocío Moreno en el primer cumpleaños de Isa (Foto: Instagram @romoreno1)

La letrada explicó que hoy por hoy está muy discutido el asunto porque el abogado de la otra parte dice que no convivieron mínimamente dos años. “Cuando uno habla de dos años como mínimo, lo que está queriendo significar es que no cualquier noviazgo, relación de pareja o convivencia se puede entender como unión convivencial”, precisó la profesional y sostuvo que la ley habla de “cuando hay un proyecto de vida en común”.

“Generalmente te dicen no menos de dos años porque mínimamente hay un tiempo donde la pareja apostó a la relación. En este caso, el abogado de la otra parte insiste en que están juntos hace un año y 11 meses. Pero tienen dos hijas”, argumentó la abogada.